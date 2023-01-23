У Google паника через ChatGPT — до конца 2023 года компания планирует показать свой чат-бот для онлайн-поиска и еще более 20 проектов с ИИ

Еще в декабре Google, несмотря на значительные инвестиции в технологию искусственного интеллекта, считала, что слишком быстрое ее внедрение может нанести ущерб репутации компании. Но теперь, похоже, техногигант встревожен популярностью ChatGPT и планирует «продемонстрировать версию своей поисковой системы с функциями чат-бота» и обнародовать более 20 проектов на базе искусственного интеллекта в течение 2023 года.

Ранее Google также объявила, что увольняет более 12 000 сотрудников и сосредоточится на искусственном интеллекте.

Точная дата запуска демоверсии Google-поиска с использованием чат-бота не названа, однако другие проекты дебютируют во время ежегодного события I/O в мае. СМИ также сообщают, что основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, ныне являющиеся акционерами Alphabet, активно «поощряли» руководителей к обсуждению чат-бота в прошлом месяце.

Отмечается, что Google поставить в приоритет «правильное получение фактов, безопасность и избавление от дезинформации», надеясь решить одну из главных проблем искусственного интеллекта, уверенно и четко отвечающего на запросы, предоставляя неправильные данные. В то же время Google работает над тем, чтобы ускорить процессы проверки технологии на нравственность.

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Среди других 20 ИИ-продуктов, представленных в этом году Google:

студия генерации изображений;

приложение для тестирования прототипов продукта и набор инструментов для других компаний, которые могут использоваться для создания прототипов ИИ;

инструмент генерации кода под названием PaLM-Coder 2, похожий на программное обеспечение GitHub Copilot от Microsoft;

другие инструменты, которые помогают создавать приложения для смартфонов, в частности, приложение под названием Colab + Android Studio.

В последние годы Google довольно аккуратно движется по пути к выпуску новых ИИ-продуктов. Компания оказалась в центре обсуждений после увольнения двух исследователей отрасли – Тимнита Гебру и Маргарет Митчелл. Они критиковали языковые модели за предубежденность и предоставление дезинформации.

Передовые ИИ-технологии Google сейчас тестируются с осторожностью. Например, приложение AI Test Kitchen предлагает доступ к инструментам создания изображений и текста, подобным OpenAI DALL-E и ChatGPT, но запросы, которые пользователи могут сделать, строго ограничены. Компания уже показала некоторые собственные ИИ-продукты чат-ботов, в том числе и систему, похожую на ChatGPT, еще в 2021 году.

Однако с запуском чат-бота OpenAI (который кстати заблокирован в Украине, с целью «не нарушить санкции, которые с 2014-го года распространяются на аннексированный Крым/»ЛДНР») и тревожными прогнозами о неизбежном упадке Google, компания похоже пересмотрела свою тактику.

Ранее Microsoft объявила, что инвестирует $10 млрд в разработчика чат-бота, компанию OpenAI, а также планирует интегрировать ChatGPT в собственную поисковую систему Bing уже весной.

Источник: The Verge