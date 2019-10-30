Благодаря успешным продажам 7-нм продуктов Ryzen, Radeon и EPYC, AMD получила самый большой квартальный доход с 2005 года





Компания AMD опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам работы в третьем квартале 2019 года. В отчётном периоде компания получила совокупный доход в сумме $1,8 млрд. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 18% больше результатов предыдущего квартала. Более того, это самый большой квартальный доход, начиная с 2005 года, и самый успешный квартал по продажам клиентских компьютерных чипов, начиная с 2011 года.

Достичь столь выдающихся результатов удалось благодаря успехам в сегменте настольных клиентских чипов. Процессоры Ryzen 3000, изготовленные по нормам 7-нанометрового технологического процесса, пользовались столь высоким спросом, что компания даже испытывала сложности с пополнением розничных запасов наиболее популярных моделей. В результате, данное подразделение смогло нарастить доход на 36% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Учитывая образовавшийся дефицит, этот показатель мог бы быть даже немного выше. Успешные продажи процессоров Ryzen также позволили увеличить показатель средней цены продажи и долю AMD на рынке настольных процессоров. Причём это уже восьмой квартал подряд, когда компания наращивает свою рыночную долю.

Долгожданные серверные процессоры EPYC Rome, также изготавливаемые по нормам 7-нм техпроцесса, наконец перешли на этап массового производства. В результате, по итогам третьего квартала 2019 года, доходы от продаж чипов EPYC возросли на 50%. Снижение продаж наблюдалось лишь в сегменте выпуска изготовленных на заказ чипов, которые используются в игровых консолях. Это немного снизило темпы роста направления по выпуску процессоров, которые, тем не менее, оказались на достаточно высоком уровне – на 27% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года и на 11% по сравнению с предыдущим кварталом.

Направление по выпуску графических процессоров также демонстрировало хорошие результаты. Он был вызван успешными продажами GPU Radeon на базе 7-нм техпроцесса, что позволило увеличить показатель средней цены продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но по сравнению с предыдущим кварталом этот показатель снизился из-за возросшей доли мобильных графических процессоров. AMD также сообщила о снижении продаж GPU для центров обработки данных.

С учётом всего вышеперечисленного, валовая маржа AMD увеличилась на 3 процентных пункта (по сравнению с третьим кварталом 2018 года) и достигла показателя в 43%. Это самый высокий результат, начиная с 2012 года. В результате, компания получила прибыль в сумме $121 млн, прирост показателя составил впечатляющие 242%.

Источник: tomshardware