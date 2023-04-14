Блокчейн-компания Solana, основанная украинцем, презентовала собственный криптосмартфон – он стоит “всего” $1000 и поступит в продажу 8 мая

13 апреля в Сан-Франциско основатель Solana, украинец Александр Яковенко, представил собственный смартфон компании стоимостью $1000 (для сравнения модель iPhone 14 Pro в США можно приобрести по цене от $999).

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Как сообщает Coindesk, криптосмартфон под названием Saga интегрирован с блокчейном Solana, что поможет пользователям осуществлять прямо с устройства блокчейн-транзакции и управлять цифровыми активами, такими как токены и NFT. Подтвердить транзакцию клиент может с помощью отпечатка пальца, а ключи шифрования будут храниться в специальном хранилище Seed Vault. Хранение ключей отдельно от смартфона обезопасит их от взлома, утверждают в Solana.

Специальные приложения для устройства можно скачать в магазине Solana dApp Store. Компания говорит, что не будет взимать 30% комиссию – подобно тому, как Apple и Google делают в своих магазинах. Издание Techspot, уже протестировавшее смартфон, отмечает, что в настоящее время доступны следующие приложения:

Четыре кошелька: Phantom, Solflare, Ledger и Squads

Три программы DeFi: Marinade.finance, Jupiter и Mango

Три программы NFT: Nokiamon, Minty Fresh и TIEXO

Три социальных программы: Dialect, Audius Music и urFeed

«Рабочее пространство» dApp

Устройство имеет 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, 6,67-дюймовый дисплей OLED с частотой 120 Гц и 50-мегапиксельную основную камеру. Он построен на аппаратном обеспечении от компании OSOM, занимающейся производством смартфонов в Bay Area. И, по словам Solana, Saga отличается от Solana Mobile Stack (SMS) – набора пользовательских дополнений, интегрирующих криптофункции в аппаратное и программное обеспечение телефона.

Блокчейн-компания Solana была основана в 2017 году. Стартап на то время представил блокчейн-протокол, работавший в разы быстрее Ethereum. Технологию также используют для создания платформ других компаний, которые разрабатывают приложения и сервисы для децентрализованного интернета.

Однако прошлогодний криптокризис вместе с падением FTX Сема-Бенкмана Фрида (его Alameda Research была давним инвестором Solana) повлияли на финансовые успехи компании. Как сообщает издание Forbes, в четвертом квартале 2022 года капитализация токенов Solana обвалилась на 70% – до $3,6 млрд. Средние комиссии по транзакции снизились на 90,3%, выручка – почти на треть. Вместе с тем, в день презентации криптосмартфона капитализация компании возобновилась до $9,7 млрд.

Александр Яковенко анонсировал криптосмартфон еще 10 месяцев назад, и тогда ряд компаний, таких как криптовалютный кошелек Phantom, NFT-маркетплейс Magic Eden и FTX сообщили, что начали сотрудничество с Solana в этом направлении. По сути, этот телефон является попыткой web3-отрасли конкурировать с крупными поставщиками технологий, такими как Apple, Microsoft и, конечно, Android. С другой стороны, он ориентирован конкретно на собственников криптовалют.

Криптосмартфон от Solana поступит в открытую продажу 8 мая, однако клиенты, которые оформили предварительный заказ, могут получить устройство уже сейчас. Владельцы Saga получают USDC на сумму $20 и 0,01 SOL или $0,0026, как часть приветственного пакета dApp store.

В настоящее время смартфон сертифицирован для продажи в 33 странах, и компания планирует со временем расширить географию.