Новости Софт 06.08.2025 comment views icon

Блокировщик рекламы uBlock Origin Lite вышел для Safari на iOS и macOS

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Блокировщик рекламы uBlock Origin Lite вышел для Safari на iOS и macOS

Один из лучших блокировщиков рекламы uBlock Origin Lite теперь доступен в браузере Apple Safari.

С сегодняшнего дня uBlock Origin Lite можно загрузить в App Store. Расширение совместимо с iOS 18.0, iPadOS 18.0, macOS 15.0, Apple visionOS 2.0 или более новыми.

У uBlock Origin, разработанного Рэймондом Хиллом, сложная история существования. Ранее блокировщик был свободно доступен в таких популярных браузерах, как Chrome, Edge, Opera, Firefox и других. Однако, после того, как Google решила прекратить поддержку расширений на основе Manifest V2, браузеры на движке Chromium потеряли возможность его официального использования. Хотя, конечно, все еще есть обходные пути.

uBlock Origin Lite — это «облегченная» версия uBlock Origin, в которой отсутствуют дополнительные фильтры и другие продвинутые настройки. Но он работает с Manifest V3 в Google Chrome. Релиз для Safari — бесплатный, с весом всего 5,8 МБ. Хилл заверил пользователей, что uBlock Origin Lite является полностью декларативным, а это означает, что он не загружает процессор или оперативную память во время процесса блокировки нежелательной рекламы.

После установки блокировщика вы сможете настроить режимы фильтрации для отдельных сайтов: доступны базовый, оптимальный (по умолчанию) и полный.

Расширение uBlock Origin Lite также работает на YouTube в браузере Safari, согласно тесту Ghacks — по крайней мере в версиях iOS 18.6 и macOS 26.0 Beta.

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Источник: Neowin, Ghacks

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