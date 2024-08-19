Новости Игры 19.08.2024 в 11:28 comment views icon

Bloodborne запустили на ПК через эмулятор shadPS4. Но есть нюанс

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Ігор Панченко

Автор новостей

Bloodborne запустили на ПК через эмулятор shadPS4. Но есть нюанс

Раздел Игры выходит при поддержке?

Команда разработчиков эмулятора PlayStation 4 под названием shadPS4 обнародовала первый геймплейный ролик игры Bloodborne на персональном компьютере.

Видео появилось на Discord-сервере проекта и демонстрирует работу еще не выпущенной версии эмулятора.

Хотя разработчики не добавили счетчик FPS, визуально игра работает плавно, вероятно, достигая отметки примерно 30 кадров в секунду. Несмотря на неожиданное быстродействие, геймплей сопровождается многочисленными графическими проблемами, не позволяющими полноценно играть в Bloodborne.

Кроме Bloodborne, эмулятор shadPS4 также демонстрирует неплохие результаты с другими играми. В частности, Red Dead Redemption Remastered уже работает со стабильными 30 кадрами в секунду.

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ShadPS4 неожиданно появился на «сцене эмуляции» и мгновенно опередил конкурентов. Шесть других эмуляторов PlayStation 4 (psOff, fpPS4, Spine, RPCSX, Kyty и GPCS4) значительно отстают в разработке. Поэтому если какой-то эмулятор PS4 и сможет однажды позволить игрокам на ПК насладиться Bloodborne, то это, безусловно, будет shadPS4.

Bloodborne — это приключенческая ролевая видеоигра, разработанная студией FromSoftware и выпущенная эксклюзивно для PlayStation 4 в 2015 году. Игра отличается мрачной готической атмосферой, сложными боссами и глубоким лором, вдохновленным работами Г. Ф. Лавкрафта. Bloodborne получила признание критиков и игроков за свой уникальный стиль, увлекательный геймплей и высокую сложность. Несмотря на многочисленные просьбы фанатов, разработчики до сих пор не выпустили официальную версию игры для ПК или обновление для PlayStation 5, что сделало бы возможным запуск игры с частотой 60 кадров в секунду.

Bloodborne запустили на PlayStation 5 с разрешением 1080p и частотой 60 к/с

Источник: Dsogaming, Wiki

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