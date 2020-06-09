Bloomberg: Apple объявит о переходе на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac вместо CPU Intel уже на этой WWDC





Apple намерена объявить о переходе на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac в рамках грядущей конференции разработчиков WWDC, которая откроется 22 июня. Об этом в свежей публикации пишет редактор Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на собственных информаторов, знакомых с планами компании.

Проект, проходящий под кодовым названием Kalamata, о котором мы писали уже не раз, как ожидается, ознаменует новую главу в истории линейки Mac — с 2006 года Apple использует в мобильных и настольных ПК x86-совместимые процессоры Intel.

Сразу стоит оговорить, что на WWDC 2020 компания Apple формально объявит о переходе, тогда как первые компьютеры Mac с процессорами ARM собственной разработки купертиновского гиганта выйдут в следующем году. Ранее говорилось, что анонс соответствующих моделей состоится на следующей конференции WWDC.

В качестве одной из главных причин, побудивших Apple к такому шагу, источники называют застой в технологическом развитии, который сейчас переживает Intel. Кроме того, за последнее время энергоэффективные процессоры ARM, широко применяемые в мобильных устройствах, неслабо нарастили вычислительную мощь, что расширяет границы их применения. Сейчас уже мало кто берется отрицать потенциал чипов ARM стать достойными конкурентами x86 в мобильном сегменте. Ранее говорилось, что еще в 2018 году Apple разработала прототип SoC для компьютера Mac на базе SoC A12X Bionic, а результаты эксперимента настолько обрадовали руководство Apple, что оно не колеблясь приняло решение о переходе на чипы ARM, изначально планируя к выпуску первые модели в 2020 году.

По предварительным данным, Apple разрабатывает как минимум три SoC, родственные Apple A14. Последняя предназначена для новых iPhone 2020. Также ранее были слухи о разработке однокристальной системы для Mac, основанной на SoC A15 (предположительное название), которая будет использоваться в iPhone 2021 года. Кроме вычислительных ядер CPU (первенец должен быть 12-ядерным), в состав SoC войдет графическое ядро и нейронный процессор Neural Engine для задач машинного обучения, как у мобильных аналогов.

Будущие SoC, предназначенные для компьютеров Mac, будут выпускаться по нормам техпроцесса 5 нм на мощностях TSMC. Первыми на чипы ARM, как ожидаются, перейдет высокоэффективные ноутбуки MacBook (вероятно, Air) и моноблоки iMac, поскольку достичь того же уровня производительности, как у x86-совместимых моделей Intel, использующихся в MacBook Pro и Mac Pro, пока не представляется возможным.

Компьютеры Mac на процессорах ARM не станут переходить на iOS, а продолжат использовать настольную ОС macOS по аналогии с тем, как ноутбуки класса Always Connected PC на процессорах ARM используют ОС Windows 10.

Источник: Bloomberg