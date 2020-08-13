Bloomberg: Apple One — линейка пакетных подписок на Apple TV+, Music, News+, Arcade и другие сервисы компании

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Вместе с новыми iPhone в октябре компания Apple выведет на рынок линейку универсальных (пакетных) подписок с доступом к определенному набору платных сервисов компании по сниженной цене. В Купертино эти бандлы называют Apple One, сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на хорошо осведомленных информаторов.

О том, что Apple рассматривает возможность запуска пакетных планов мы узнали еще в прошлом году, что представлялось вполне ожидаемым и логичным ходом, особенно с учетом успеха Amazon с ее собственным «супер-пакетом» Amazon Prime.

Ранее Apple включила Apple TV+ в студенческую подписку Apple Music без изменения стоимости, а также дарит бесплатную годовую подписку на TV+ всем покупателям новых устройств. Пакетные планы со сниженной ежемесячной абонплатой — просто отличная возможность привлечь еще больше клиентов, тем самым обеспечив себе стабильный рост доходов.

К концу 2020 году Apple рассчитывает взять рубеж в 600 млн платных подписчиков. Уже сейчас у Apple есть более 550 миллионов платных подписчиков — 35 млн новых платных подписчиков добавилось за минувший квартал.

По данным Bloomberg, в базовый набор войдут Apple Music и Apple TV+. Более дорогие планы будут также включать Apple Arcade, Apple News+ и дополнительное пространство в облачном хранилище iCloud. Также упоминается версия, которая будет включать виртуальный сервис для фитнеса в стиле Peloton под кодовым названием Seymour.

Состав каждого из пакетов еще может изменить к моменту официального запуска. В то же время источники Bloomberg уверены, что функция «Семейного доступа», позволяющая семье до шести человек использовать одну подписку, будет доступна во всех пакетах.

Увы, подробностей о ценах пока нет. Также неясно, будет ли возможность создавать индивидуальные пакеты.

Сейчас у Apple есть четыре основных мультимедийных подписки: Apple News+, Apple TV+, Apple Music и Apple Arcade. Кроме того, Apple предлагает подписочные планы на облачное хранилище iCloud, сервисную программу Apple Care и программу лизинга iPhone.

Источник: Bloomberg