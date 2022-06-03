Bloomberg: Apple планирует сделать iPad больше похожим на MacBook, чем на iPhone

Как заявляют осведомлённые источники, на следующей неделе во время проведения конференции Worldwide Developers Conference компания Apple анонсирует существенные изменения в ПО iPad. Эти новшества являются частью стремления сделать устройство более похожим на ноутбук, а не на смартфон.

Следующая версия iPadOS 16 будет иметь переработанный многозадачный интерфейс, который упрощает просмотр открытых приложений и переключение между задачами. ОС также позволит пользователям изменять размер окон приложений и добавит новые способы одновременной работы с несколькими приложениями. В настоящее время пользователи iPad могут либо запускать приложения в полноэкранном режиме, как на iPhone, либо запускать два приложения одновременно. Также есть возможность добавлять уменьшенную версию третьего приложения сбоку.

На iPad приходится около 9% годовых продаж Apple, и в последние годы этот показатель увеличился. Но профессиональные пользователи планшета требовали интерфейс, который больше похож на работу с ноутбуком. Аппаратная платформа iPad теперь включает в себя тот же чип M1, что и некоторые ноутбуки Apple. Она обеспечивает высокий уровень производительности.

На WDC ожидается анонс обновлений и других программных платформ Apple. Например, iOS 16, вероятно, получит новый экран блокировки с виджетами, обновлённое приложение Health и новые функции Messages. Также появятся переработанные приложения для macOS, в том числе обновление Системных настроек. Для Apple Watch компания планирует изменить циферблаты, системную навигацию и несколько приложений, включая обновление функций отслеживания физической активности. Кроме того, ожидается появление режима с низким энергопотреблением.

Источник: Bloomberg