Star Wars: Knights of the Old Republic — у проблемного ремейка сменилась студия-разработчик

В процессе разработки долгожданного ремейка игры Star Wars: Knights of the Old Republic произошла смена студии-разработчика. Об этом сообщают осведомлённые источники. Изначально проектом занималась студия Aspyr Media из Остина, штат Техас. А теперь он перешёл к одной из восточноевропейских студии Saber Interactive. Оба разработчика принадлежат шведскому холдингу Embracer Group, которому недавно перешли права на «Властелина колец». Представитель Embracer Group пока не прокомментировал эту информацию.

Передача Star Wars: Knights of the Old Republic лишает Aspyr Media какой-либо надежды на дальнейшее руководство проектом. Руководители студии, которая разрабатывала ремейк более двух лет, в прошлом месяце сообщили сотрудникам, что игра находится «на паузе», и компания пыталась выяснить, что делать дальше. Среди сотрудников быстро распространились слухи, что Saber Interactive берёт на себя управление дальнейшей разработкой.

В прошлый четверг Embracer Group опубликовала финансовый отчёт и сообщила, что одна из её крупных игр AAA-класса сменила разработчиков, но не уточнила название игры.

«Один из проектов Группы AAA-класса перешёл в другую студию в рамках Группы», — заявила компания. «Это было сделано для того, чтобы убедиться, что планка качества находится на том уровне, который нам нужен для проекта».

Тогда некоторые аналитики предположили, что речь идёт о ремейке Star Wars: Knights of the Old Republic. Теперь эти предположения получили подтверждение.

Embracer Group заявила, что не «ожидает каких-либо существенных задержек» из-за перехода игры к другому разработчику. Но у игры, анонсированной на мероприятии PlayStation в прошлом году, нет публичной даты выпуска, и, вероятно, на её завершение уйдёт ещё как минимум два года, говорят люди, знакомые с ходом разработки. Как правило, переход проекта к другой студии всегда вызывает задержки, так как новой команде нужно адаптироваться к чужому коду и часто приходится пересматривать различные решения предыдущих разработчиков.

Тем не менее близкие к проекту люди выразили оптимизм в связи со сменой разработчика и ожидают, что это приведет к улучшению игры. Руководители Embracer и издателей Sony Group Corp. и Walt Disney Co., имеющие финансовые интересы в игре, были недовольны прогрессом Aspyr Media, что в конечном итоге привело к переходу проекта к другой студии.

Источник: bloomberg