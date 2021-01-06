Bloomberg: оценка производителя электромобилей Rivian выросла до 25 миллиардов долларов





Американский производитель электрокаров Rivian завершил очередной раунд привлечения инвестиций, после которого его оценка достигла нового впечатляющего рубежа в 25 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источники, близкие к последнему инвестраунду компании, пишет Bloomberg.

Rivian продолжает активно привлекать средства, готовясь к выпуску своих первых электромобилей. В 2019 году Rivian провела четыре раунда финансирования: в феврале стартап привлек $700 млн от Amazon и других, в апреле дополнительные 500 миллионов долларов от Ford, а в сентябре 350 миллионов долларов — от Cox Automotive, а в декабре — 1,3 миллиарда долларов от Amazon, Ford и других инвесторов. В 2020-м компания привлекла еще 2,5 миллиарда долларов от существующих инвесторов, а также инвестфонда T. Rowe Price, владеющего существенным пакетом акций Tesla. То есть, за два года Rivian суммарно привлек более 5 миллиардов долларов инвестиций.

Размер недавнего раунда и подробности сделки не раскрываются, но зато приводится новая оценка — 25 миллиардов долларов. Для сравнения, компания Ford, которая в числе первых инвесторовала в Rivian, оценивается в 33 миллиарда долларов.

К настоящему моменту Rivian успел представить одноплатформенные электрические пикап Rivian R1T и кроссовер Rivian R1S — они оснащаются четырьмя электродвигателями, суммарная мощность которых может составлять от 300 до 562 кВт в зависимости от конфигурации. Обе модели были доступны в трех вариантах исполнения: Launch Edition, Adventure Package и Explore Package. Сейчас компания Rivian рассчитывает начать поставки автомобилей клиентам в США летом этого года (Rivian R1T в июне, а Rivian R1S — в августе). В планах на ближайшее будущее выпуск более компактных электромобилей для рынков Европы и Китая (ранее в компании патентовали обозначения R1V и R2X).

Подробнее о конфигурациях и ценах Rivian R1T и Rivian R1S можно узнать из нашего предыдущего материала.