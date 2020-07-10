Электромобильный стартап Rivian привлек еще $2,5 млрд инвестиций, общая сумма внешнего финансирования приближается к $6 млрд

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Американский стартап Rivian, специализирующий на разработке электромобилей, успешно провел очередной раунд финансирования, получив еще $2,5 млрд инвестиций. Общая сумма инвестиций составляет порядка $6 млрд, при этом $5,35 млрд из них был получено в последние полтора года.

Отметим, что в феврале 2019 года стартап привлек $700 млн от Amazon, в апреле дополнительные $500 млн от Ford, в сентябре еще $350 млн — от Cox Automotive, а в декабре — еще $1,3 млрд от Amazon, Ford и других инвесторов.

Текущий раунд возглавили компании Soros Fund Management, Coatue, Fidelity Management and Research Company и Baron Capital Group. В нем также приняли участие существующие инвесторы компании, включая Amazon и BlackRock.

Напомним, что Rivian был основан американским инженером Ар-Джеем Скаринджем еще в 2009 году, однако его активное развитие началось с 2018 года, когда стартап представила два своих первых электромобиля: пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S. Серийное производство новинок должно стартовать уже в 2021 году.

Источник: The Verge, Rivian