Производитель электромобилей Rivian привлек еще $1,3 млрд от Amazon, Ford и других инвесторов





О потенциальном серьезном конкуренте Tesla — американском стартапе Rivian Automotive и его перспективных автомобилях (электрическом пикапе Rivian R1T и электрокроссовере Rivian R1S) мы уже писали не раз. Вчера Rivian Automotive сообщил об успешном закрытии очередного раунда финансирования, по итогам которого стартап привлек дополнительные инвестиции на общую сумму $1,3 млрд.

Новый раунд финансирования возглавил фондом T. Rowe Price, к которому наряду с другими присоединились Amazon, Ford и инвесткомпания BlackRock. Увы, подробные данные о распределении долей и точных суммах инвестированных денежных средств по участникам не разглашаются.

С начала года Rivian провела четыре раунда финансирования. В феврале стартап привлек $700 млн от Amazon и других, в апреле дополнительные $500 млн от Ford, а в сентябре еще $350 млн — от Cox Automotive.

Все привлеченные средства идут на активное развитие стартапа. К настоящему моменту Rivian успел представить одноплатформенные электрические пикап Rivian R1T и кроссовер Rivian R1S — они оснащаются четырьмя электродвигателями, суммарная мощность которых может составлять от 300 до 562 кВт в зависимости от конфигурации. Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов емкости батарей: минимальный на 105 кВтч обеспечит запас хода на уровне 370 км, средний на 135 кВтч — запас хода в 480 км и максимальный на 180 кВтч — запас хода в 640 км. Rivian рассчитывает начать поставки автомобилей клиентам в США в конце 2020 года, а с 2021 года выйти на новые рынки.

В сентябре Amazon подписал контракт с Rivian на поставку 100 тыс. электрических фургонов для доставки заказов, а в ноябре Lincoln анонсировала выпуск электрического внедорожника на «скейтборд»-платформе Rivian.

Источник: Rivian