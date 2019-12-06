Bloomberg: Samsung поставит 108-Мп камеру с пятикратным оптическим зумом не только в Galaxy S11, но и в раскладушку Galaxy Fold





После того, как появились первые качественные рендеры Samsung Galaxy S11, только и разговоров, что о выступающем блоке основной камеры. Иными словами, все ударились во вкусовщину в эстетику, но вот сейчас появились подробности о конфигурации этой самой камеры. Ранее мы уже слышали, что камера Samsung Galaxy S11 произведет своего рода революцию на рынке. Новый доклад авторитетного издания Bloomberg подкрепляет эти громкие заявления подробностями о конфигурации.

Он подтверждает предыдущие данные, что главный модуль будет построен на 108-мегапиксельном сенсоре. Всего же многомодульная камера Samsung Galaxy S11 будет включать четыре модуля. Кроме основного на 108 Мп в системе найдут применение телеобъектив перископического типа, который обеспечит пятикратный зум без потери качества, сверхширокоугольный и времяпролетный модуль ToF (Time of Flight), замеряющий расстояние до объектов.

Сенсор Samsung S5KHMX (1/1,33 дюйма) разрешением 108 Мп уже доказал свою состоятельность в мобильной камере Xiaomi Mi CC9 Pro/Xiaomi Mi Note 10. К тому же, ранее говорилось, что в Galaxy S11 будет использоваться улучшенная версия сенсора, что в сочетании с фирменным ПО Samsung должно в теории обеспечить еще более впечатляющие результаты.

Что интересно, если свежие данные собеседников Bloomberg, правдивы, то эта революционная камера будет использоваться не только в основном флагмане Galaxy S11. Ее также получит грядущая раскладушка Galaxy Fold 2 со сгибаемым экраном, чей анонс ожидается одновременно с Galaxy S11 в феврале.

Источник: Bloomberg