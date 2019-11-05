Оттестируют на Xiaomi. В перископической камере Samsung Galaxy S11 будет использоваться иной сенсор на 108 Мп





На сегодняшней крупной презентации в Китае Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro (на мировом рынке он должен выйти под именем Xiaomi Mi Note 10), выделяющий пентакамерой с главенствующим модулем рекордного разрешения 108 Мп. Но еще до анонса Mi CC9 Pro ходили слухи, что этот же сенсор Samsung S5KHMX (1/1,33 дюйма) на 108 Мп будет использоваться и в камере грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S11, ожидающегося в феврале. Новые же данные указывают на то, что камера Samsung Galaxy S11 будет использовать сенсор на те же 108 Мп, но это будет иная модель.

Речь явно об улучшенной модели сенсора, но, поскольку источник не предоставляет больше никаких подробностей, неясно, что какого рода изменения ожидаются — по части матрицы, обработки данных или что-то еще. Но сенсор будет иной, нежели в Xiaomi Mi Note 10 и Xiaomi Mi Alpha.

Одновременно появилось косвенное подтверждение ранних слухов о том, что многомодульная камера Samsung Galaxy S11 будет включать телеобъектив перископического типа, который обеспечит пятикратный зум без потери качества. Как стало известно, кодовое имя камеры Galaxy S11 — Hubble, что является очевидной отсылкой к известнейшему космическому телескопу. И пока все сходится с более ранними слухами.

Отметим, что на сегодняшний день на рынке уже есть несколько камерофонов с перископическими фотомодулями. Например, последний флагманский смартфон Huawei P30 Pro и оснащается «телевиком» перископического типа.

Также можно вспомнить недавнюю покупку компанией Samsung израильского разработчика технологий многомодульных камер Corephotonics, которая в прошлом помогла Oppo в создании ее тройной камеры с десятикратным зумом для смартфонов, использующейся в модели Reno.

Также Galaxy S11 приписывают пока еще не анонсированные SoC Exynos 9830 или Snapdragon 865 в зависимости от региона и память LPDDR5.

Источник: Twitter