Первые рендеры Galaxy S11 и Galaxy S11e подтверждают наличие камеры, как у iPhone 11 и Pixel 4

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В интернете появились первые неофициальные рендеры флагманов Galaxy S11 и Galaxy S11e, которые демонстрируют основную камеру прямоугольной формы, как у последних смартфонов Apple и Google. Изображения, созданные на основе предыдущих слухов, предоставил инсайдер OnLeaks, который имеет солидный послужной список в отношении утечек различных мобильных устройств. Так что есть большая вероятность, что будущие флагманские смартфоны Samsung будут выглядеть именно так.

Судя по рендерам, Galaxy S11, как и Galaxy Note10, получит дисплей с очень тонкими рамками, встроенным дактилоскопическим датчиком и небольшим вырезом по центру экрана для фронтальной камеры. Заметны небольшие скругления по бокам, что добавляет эффект обтекаемости.

Сзади устройство выглядит интереснее, здесь имеется прямоугольный блок основной камеры с пятью датчиками, одним из которых является новый 108-мегапиксельный сенсор. Другие характеристики Galaxy S11 включают чипсет Snapdragon 865 (или Exynos 990) и дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Что касается Galaxy S11e, младшая модель будет выглядеть точно так же с той лишь разницей, что получит экран меньшей диагонали (6,2 дюйма) и всего три датчика для основной камеры. На изображениях не видно сканера отпечатков пальцев, что подразумевает наличие экранного сканера, как у старших версий флагманской серии.

По слухам, Galaxy S11e оснастят 6 ГБ ОЗУ, батареей большей ёмкости и более мощным процессором, вероятно, флагманским Exynos или Snapdragon (в Америке и некоторых других регионах). Рассчитывать на 108-мегапиксельную камеру и отдельную версию с поддержкой 5G, скорее всего, не стоит. Анонс серии смартфонов Galaxy S11 по традиции ожидается в феврале 2020 года.

Источники: The Verge и Engadget.com