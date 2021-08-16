Bloomberg: В этом году у Apple тоже будет три осенних презентации (новые iPhone покажут в сентябре, а MacBook Pro — в ноябре)
В отчете от 15 августа Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что в расписании Apple на осень 2021 года запланировано три крупные презентации новых продуктов (по аналогии с прошлым годом).
Первая осенняя презентация Apple пройдет в сентябре и будет посвящена новым iPhone — в прошлом году из-за проблем в цепочке поставок после пандемии COVID-19 смартфоны iPhone 12, как известно, вышли с большим опозданием (но все равно стали настоящим хитом продаж). Ожидается, что модельный ряд iPhone 13 (или какое бы название в итоге не выбрала Apple) будет аналогичен линейке 2020 года. То есть, нас ждет четыре модели по аналогии с актуальной линейке iPhone 12, включая 5,4-дюймовую Mini, без каких-либо кардинальных изменений по части дизайна. Ранее Bloomberg писал, что Apple планирует выпустить 90 миллионов iPhone 13 до конца 2021 года.
Bloomberg: Apple хочет увеличить план по выпуску следующего поколения iPhone на 2021 год на 20% — до 90 млн штук
Премьеру iPhone 13 сопроводят Apple Watch Series 7 с более плоским дизайном и обновленной начинкой, а также наушники AirPods третьего поколения.
В октябре Apple проведет вторую осеннюю презентацию. В центе внимания окажутся сервисы и новый iPad mini с тонкими рамками.
Наконец, в ноябре состоится третья осенняя презентация Apple, где анонсируют горячо ожидаемые MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми экранами. Они, как ожидаются, получат масштабный редизайн, дисплеи с подсветкой mini-LED, разогнанный ARM-процессор M1X, который ранее фигурировал в множестве утечек, и магнитный порт для зарядки MagSafe. В июне сообщалось, что трудности с производством mini-LED вынудили компанию отложить летний релиз MacBook Pro на осень.
Apple упомянула «M1X MacBook Pro» в тегах трансляции презентации WWDC 21 на YouTube. По данным DigiTimes, выход отложили из-за трудностей с выпуском экранов Mini LED
- В 2020 году на первой осенней презентации 15 сентября Apple представила обновления iPad Air и iPad, а также две модели часов — Series 6 и удешевленные SE. 13 октября состоялась вторая презентация, где нам показали линейку смартфонов iPhone 12 из четырех моделей (iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini выходят 13 ноября) и умную колонку HomePod mini. А третья презентация прошла 10 ноября — на ней анонсировали 5-нм SoC M1, Mac Mini, а также новые MacBook Air и Pro.