Обновленный iPad mini с увеличенным дисплеем дебютирует осенью этого года





Apple планирует выпустить шестое поколение планшета iPad mini осенью этого года, которое станет «наиболее масштабным обновлением за его девятилетнюю историю», — сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Напомню, текущая модель была представлена еще в 2019 году.

Новинка получит увеличенный дисплей, более тонкие рамки по бокам экрана и прирост производительности. В целом, дизайн iPad mini будет напоминать iPad Air, выпущенный в 2020 году. Если слухи окажутся правдой, это будет действительно прорывом для iPad mini, ведь его внешний вид кардинально не менялся с первого поколения.

Кнопка Touch ID в iPad mini шестого поколения переедет из-под экрана на боковой торец. Благодаря этому размер дисплея будет увеличен до 8.4″-9″ (в предыдущих поколениях — 7.9″). Мин-Чи Куо, в свою очередь, заявляет, что iPad mini могут оснастить Mini LED матрицей, как в iPad Pro. Другой инсайдер Джон Проссер добавляет, что вместо разъема Lightning будет использован USB-C, а в качестве аппаратной платформы планшета будет выступать чип A14.

Источник: The Verge