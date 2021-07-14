Bloomberg: Apple хочет увеличить план по выпуску следующего поколения iPhone на 2021 год на 20% — до 90 млн штук





В свежем отчете Bloomberg сообщается, что Apple обратилась к поставщикам с просьбой о расширении и ускорении производства — до конца 2021 года компания планирует выпустить 90 миллионов смартфонов iPhone следующего поколения, что на 15 миллионов или 20% превышает прошлогодний производственный заказ на актуальное поколение iPhone 12.

В Apple прогнозируют более высокий спрос на фоне развития сетей 5G, массовой вакцинации от коронавируса по всему миру и снижения конкуренции со стороны производителей Android. В частности, один из осведомленных информаторов Bloomberg назвал продолжающееся падение продаж смартфонов Huawei, которая все никак не может выйти из-под гнета американских санкций, одним из ключевых факторов для пересмотра плана в сторону повышения.

Ожидается, что модельный ряд iPhone 13 (какое бы название в итоге не выбрала Apple) будет аналогичен линейке 2020 года. То есть, нас ждет четыре модели по аналогии с актуальной линейке iPhone 12, включая 5,4-дюймовую Mini. Ее заменят только через поколение в линейке iPhone 14 — «народной» 6,7-дюймовой Max. Дизайн с прямыми гранями тоже останется, но, утечки указывают, что Apple впервые с выхода iPhone X уменьшит характерный прямоугольный вырез в экране для фронтальной камеры и датчиков Face ID, именуемый в народе «монобровью» и «челкой». В iPhone 13 останется проприетарный разъем Lightning, несмотря на циркулирующие из года в год слухи о вероятном отказе в пользу USB-C. С другой стороны, в последнее время все чаще звучат предположения, что в конечном итоге Apple откажется от Lightning, но только в пользу собственной технологии MagSafe, а не USB-C. В Pro-версиях появятся LTPO OLED панели с переменной частотой обновления до 120 Гц, которые смогут автоматически подстраиваться под отображаемый контент и снижать ее при необходимости до 10 Гц. В базовом iPhone 13 и компактном iPhone 13 mini и дальше будут использоваться LTPS OLED с частотой до 60 Гц.

Среди других ожидаемых улучшений iPhone 13 — следующее поколение SoC Apple A15, улучшения по камере (усовершенствованная система стабилизации и новые режимы видеосъемки) и новые цвета корпуса (бронзово-оранжевый и «настоящий» черный). Также ранее говорилост о более энергоэффективном 5G-модеме Qualcomm X60M, производимом по техпроцессу 5 нм (нынешний X55 в iPhone 12 сделан по менее тонкому техпроцессу 7 нм). В сочетании с новыми аккумуляторами с повышенной энергетической плотностью, о которых аналитик Мин-Чи Куо упоминал в одном из своих прогнозов, это должно обеспечить необходимую автономность. На собственные модемы 5G Apple, как ожидается, перейдет в линейке iPhone 2023 года.

В свежем отчете сообщается, что четыре модели iPhone 13, которые носят кодовые номера D16, D17, D63 и D64, анонсируют не в октябре, как iPhone 12, в сентябре благодаря восстановлению цепочки поставок после пандемии COVID-19. То есть, скорее всего, Apple в этом году сможет нагнать график — iPhone 12 в 2020 году вышли с большим опозданием, но это не помешало им стать настоящим хитом продаж.