Blu-ray проигрыватели Samsung по непонятной причине массово вышли из строя

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В работе Blu-ray проигрывателей Samsung начали проявляться массовые сбои, о которых сообщают сотни пользователей. Некоторые владельцы таких устройств заявляют, что их проигрыватели застряли в бесконечном цикле перезагрузки. Другие пользователи сообщают о странных жужжащих шумах, как будто устройство пытается прочитать диск, даже если диск не установлен.

Также поступают жалобы, что некоторые устройства отключаются вскоре после включения. Кроме того, некоторые пользователи заявляют, что их Blu-ray проигрыватели производства Samsung перестали отвечать на команды и нажатия кнопок. Судя по всему, проблемы не ограничиваются одной конкретной моделью.

В разделе поддержки сообщества Samsung некоторые пользователи выдвигают предположение, что причиной проблемы может быть недавнее обновление прошивки, так как сбои в работе начались именно после установки обновления. Также высказывается предположение, что сбои в работе стали следствием истёкшего SSL-сертификата, который Blu-ray проигрыватели использовали для подключения к серверам Samsung.

Служба поддержки Samsung заявляет, что компания занимается расследованием инцидента. Но пока что официального пояснения от Samsung не последовало.

Источник: The Verge