Blue Origin показала, каким будет полет на туристическом космическом корабле New Shepard [видео из капсулы]

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На днях аэрокосмическая компания Blue Origin опубликовала видео, предоставив всем желающим возможность посмотреть на первый запуск новой версии космического корабля New Shepard с капсулой Crew Capsule 2.0. Теперь же Blue Origin опубликовало еще одно видео, снятое из капсулы.

Full video of Mannequin Skywalker’s ride to space. Unlike him, you’ll be able to get out of your seat during the zero gee part of the flight. And ignore the pinging sound – it’s just from one of the experiments on this flight. #NewShepard @blueorigin https://t.co/dJ5VEeaWb6 pic.twitter.com/qGQC1vfW7D — Jeff Bezos (@JeffBezos) December 15, 2017

Именно на этой капсуле будущие космические туристы смогут путешествовать за границу Кармана, чтобы в течение нескольких минут побыть в невесомости и увидеть родную планету такой, какой они ее еще никогда не видели. Как уже ранее успела отметить Blue Origin, капсула получила самые большие окна среди всех космических кораблей. Напомним, капсула рассчитана на шестерых пассажиров, а первые туристические полеты New Shepard намечены на 2019 год.

Интерьер тестовой капсулы выглядит не столь стильным и изящным, как на первых концептуальных изображениях, которые компания публиковала в начале этого года. Но именно это видео без лишних приукрашиваний демонстрирует на что могут рассчитывать будущие космические туристы, решившие воспользоваться услугами Blue Origin.

По словам Безоса, во время полета пассажиры смогут на время отстегнуть ремни безопасности и оставить свои места, чтобы полноценно насладиться отсутствием гравитации.

А после спуска обратно за Землю, возможно, они смогут познакомиться с этим роботом-техником Blue2D2 (видео ниже), обслуживающим стартовую площадку Blue Origin.

Источник: Blue Origin (YouTube)