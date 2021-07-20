Blue Origin свозила основателя Джеффа Безоса и еще трех туристов в космос на ракете New Shepard





20 июля (в 52-ю годовщину со дня посадки американских астронавтов Нила Армстонга и Эдвина Олдрина на Луну) богатейший человек в мире Джефф Безос совершил суборбитальный полет на борту собственной ракетной системы New Shepard. Вместе с ним в космосе побывали его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк (теперь самый пожилой человек, слетавший в космос) и 18-летний Оливер Дэемен (самый юный астронавт в мире). Полет, который транслировался онлайн на YouTube-канале Blue Origin, прошел успешно.

Весь полет с момента старта ракеты и до приземления капсулы с помощью парашютов в нескольких километрах от места запуска — 10 минут 10 секунд. Ракета стартовала с площадки Launch Site One в Техасе в 16:07 по Киеву. Спустя три минуты от нее отделилась капсула, которая по инерции продолжала набирать высоту и пересекла линию Кармана (100 км над Землей). Пассажиры получили заветные 3-4 минуты в невесомости с незабываемыми видами на Землю. Разгонный блок ракеты успешно вернулся на площадку спустя 7 минут 20 секунд после старта, а капсула на трех парашютах совершила мягкую посадку на скорости около 45 сантиметров в секунду в трех километрах от стартовой позиции. После этого на место прибыла команда Blue Origin, которая открыла капсулу и выпустила экипаж.

Основная статистика перового пассажирского запуска New Shepard:

Апогей капсулы: 347,563 футов над уровнем моря / 351,210 футов над уровнем моря (105 км над уровнем моря / 107 км над уровнем моря)

Апогей разгонного блока: 347 188 футов над уровнем моря / 350 835 футов над уровнем моря (105 км над уровнем моря / 106 км над уровнем моря)

Общее время миссии: 10 минут 10 секунд

Максимальная скорость при подъеме: 2233 миль/ч (3595 км/ч)

Видео, снятое на камеру внутри капсулы New Shepard

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Таким образом, Джефф Безос слетал в космос и доказал безопасность своей ракеты для суборбитального космического туризма, пускай и на девять дней позже Ричарда Брэнсона. Остается пожелать Джефф Безосу удачи в реализации его амбициозной цели — создания орбитальных поселений вокруг Земли. Будем надеяться, что в итоге он преуспеет в создании тяжелой космической ракеты-носителя New Glenn, и сможет поучаствовать в американской лунной программе «Артемида» с собственным посадочным модулем Blue Moon, оставив позади разного рода сомнительные антиконкурентные практики.