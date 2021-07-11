Ричард Брэнсон летит в космос на космоплане VSS Unity — прямая трансляция миссии Unity-22 (начало в 16:00)





11 июля, во второй половине дня по киевскому времени, (если позволит погода и не возникнет технических трудностей) пройдет старт миссии Virgin Galactic Unity-22 — в суборбитальный космический полет на корабле VSS Unity отправится основатель компании миллиардер Ричард Брэнсон. Запуск будет транслироваться в прямом эфире, так что все желающие смогут в реальном времени следить за подготовкой и непосредственно самим полетом (окно плеера YouTube ниже) c космодрома Америка в Нью-Мексико.

Трансляция запуска миссии Virgin Galactic Unity-22

Virgin Galactic и ее корабли SpaceShip для суборбитального космического туризма

Virgin Galactic разрабатывает и испытывает систему из самолета-носителя и космопланов серии SpaceShip для оказания услуг космического туризма с начала 2000-х годов. Прототип космоплана SpaceShipOne совершил первый полет в 2003 году, а в 2010 году в воздух впервые поднялся космоплан SpaceShipTwo, получивший название VSS Enterprise. В настоящее время все испытательные полеты проводятся с участием ракетоплана VSS Unity, который был создан на замену первому ракетоплану компании, потерпевшему крушение во время испытаний в 2014 году. В марте Virgin Galactic представила новый космоплан проекта SpaceShip 3, получивший название VSS Imagine. Но он не имеет значительных технических отличий от SpaceShipTwo.

После взлета самолет-носитель поднимает космоплан на высоту 15 километров и сбрасывает его, после чего тот включает собственный реактивный двигатель, разгоняется до сверхзвуковых скоростей и отправляется к границе космоса, после чего возвращается на аэродром. Космический статус таких полетов остается предметом дискуссий, поскольку максимальная высота, достигнутая VSS Unity во время испытаний, составляет 89,9 километра — это ниже общепризнанной границы космоса (100 километров), принятой Международной авиационной федерацией, но выше 50 мили (80,5 километра), которые принимает за границу космоса ВВС США. Virgin Galactic использует вторую классификацию и называет свои полеты космическими.

Космопланы Virgin Galactic управляются двумя пилотами, поэтому все их испытания проходили с людьми на борту. Впервые FAA выдала Virgin Galactic лицензию на полеты космоплана VSS Unity в 2016 году. В 2019 году VSS Unity впервые полетел с пассажиром на борту, но это была сотрудница компании, и к настоящему моменту компания не отправила в полет ни одного коммерческого клиента. В мае Virgin Galactic успешно вернулась к испытательным полетам VSS Unity после длительного перерыва в полетах, связанного с пандемией и технологическими трудностями. В июне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после рассмотрения испытательных полетов обновило лицензию компании Ричарда Брэнсона, разрешив коммерческую деятельность и перевозку сторонних людей. Теперь Virgin Galactic может перевозить пассажиров-клиентов, а не собственных сотрудников

Состав экипажа и план миссии Unity-22

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

Это будет четвертый испытательный полет VSS Unity и первая миссия с полным экипажем из шести человек. Вместе с Брэнсоном в полет отправятся главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Управлять космолетом Unity-22 будут пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

My mission statement is to turn the dream of space travel into a reality — for my grandchildren, for your grandchildren, for everyone. Watch the launch of the next space age at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST on https://t.co/1313b4RAKI @virgingalactic #Unity22 pic.twitter.com/JpqXx8cy04 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

Корабль стартует с воздуха на высоте 16 километров с самолета-носителя White Knight Two, после чего разгонится до сверхзвуковых скоростей с помощью реактивного двигателя и проведет в воздухе около двух часов. Он поднимется на высоту 80 километров над Землей, подарив участникам полета несколько минут в условиях микрогравитации, а затем вернется на аэродром.

Virgin Galactic, которая продает билеты на свои полеты за 250 тысяч долларов, рассчитывает начать оказывать услуги коротких туристических космических полетов в 2022 году. Единственный конкурент Virgin Galactic в сфере суборбитального космического туризма — Blue Origin Джеффа Безоса. На 20 июля запланирован первый обзорный пассажирский полет многоразовой системы New Shepard. В состав экипажа войдет глава компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя авиатор Уолли Фанк (первая женщина-инспектор FAA и NTSB, а также одна из участников Меркурий 13) и неизвестный пассажир-благодетель, заплативший за первый билет на аукционе 28 миллионов долларов.

Космическим туризмом также планирует заниматься компания SpaceX Илона Маска, но она будет предлагать более длительные космические вояжи на корабле Crew Dragon — к Международной космической станции или Луне.

Накануне Илон Маск и Джефф Безос пожелали Ричарду Брэнсону и его команде удачи. Правда, до этого Blue Origin попыталась преуменьшить достижение Virgin Galactic в инфографике со сравнением New Shepard и VSS Unity.

Will see you there to wish you the best — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2021

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