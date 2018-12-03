Границу космоса предложили приблизить на 20 километров

Международная авиационная федерация (FAI) предложила Международной астронавтической федерации (IAF) обсудить возможность снижения официальной границы космического пространства (линия Кармана) со 100 до 80 километров. Предполагается, что заседание с участием специалистов обоих федераций, а также других специалистов из космической отрасли, пройдет в 2019 году.

В качестве обоснования FAI называет «появление в последние годы нескольких исследований», показывающих, что границей космического пространства рациональнее считать уровень 80 километров. При этом федерация не ссылается на конкретные работы, однако весьма вероятно, что речь идет в том числе о статье Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, опубликованной в октябрьском выпуске журнала Acta Astronautica (препринт статьи доступен на arXiv.org). В ней ученый провел математический анализ влияния атмосферы на аппараты с разной плотностью, а также рассмотрел технологические аспекты и данные реальных полетов спутников на низких высотах.

Проведенное Макдауэллом моделирование взаимодействия объектов с атмосферой показало, что область, в которой аэродинамические силы перестают оказывать доминирующее влияние на полет, простирается в диапазоне от 66 до 88 километров, в зависимости от параметров летательного аппарата. Кроме того, исследователь отмечает, что реальные аппараты, находившиеся на эллиптических орбитах, осуществляли несколько пролетов через перигей, равный от 80 до 90 километров. По итогам анализа автор делает вывод, что в качестве нижней границы космоса более корректно рассматривать высоту в 80 километров.

Напоследок отметим, что на сегодняшний день не все крупные организации признают 100-километровую высоту над уровнем моря условной границей космического пространства. К примеру, ВВС США считает границей космоса высоту в 50 миль (80,47 километров).

Источник: N+1