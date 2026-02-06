В BMW признали, что доплата за подогрев сидений была ошибкой и... удвоили остальные подписки

Немецкий автогигант BMW не отказывается от идеи платных подписок в своих автомобилях, хотя и признает, что первый опыт был неудачным. Компания открыто заявляет, что ежемесячная плата за разблокировку подогрева сидений и руля, которую ввели в 2022 году, стала ошибкой и вызвала волну критики. Уже через год от этой идеи отказались.





Впрочем, это не означает полный отход от подписок. Наоборот, в новых моделях BMW делает на них еще большую ставку, но уже в другой плоскости. Речь идет не о базовом комфорте, а о дополнительных технологиях помощи водителю.

Новый электрический кроссовер BMW iX3 получит возможность активации 360-градусной камеры по подписке, если покупатель не заказал ее сразу. Также будет доступен пакет Driving Assistant Pro — с ассистированной сменой полосы, бесконтактным управлением на автомагистралях и полуавтономными функциями в городе. По логике работы это напоминает Tesla Full Self-Driving Supervised.

Важный момент: все необходимое оборудование BMW устанавливает на каждый автомобиль еще на конвейере, независимо от комплектации. Покупатель может не активировать функции сразу, но впоследствии разблокировать их через программное обеспечение.





Представитель BMW подтвердил, что негативная реакция клиентов была связана именно с подпиской на подогрев сидений:

«Критика касалась подогрева сидений, и это, пожалуй, был не лучший способ начать».

В то же время в компании объясняют, почему подписки на сложные технологии считают оправданными. Часть систем требует постоянной работы с облаком, а это прямые затраты на инфраструктуру и передачу данных. Если клиент пользуется функцией, BMW вынуждена за нее платить и получать компенсацию.

Такой подход также позволяет не заставлять покупателя принимать решение сразу при покупке авто. Человек может активировать систему позже — например, когда впервые окажется в реальной пробке и поймет, что ассистенты движения ему таки нужны.

Компания уже предлагает разблокировку некоторых функций по подписке. Например, адаптивную подвеску на отдельных моделях можно активировать за $29 в месяц после бесплатного пробного периода.

BMW также отмечает, что подписки тесно связаны с OTA-обновлениями. Это позволяет получать новые или улучшенные функции без визита в сервисный центр и без повторных платежей при расширении географии доступности систем.

В то же время BMW четко очерчивает границы. Компания отказалась от идеи платных апгрейдов мощности для двухмоторного iX3 50 xDrive с отдачей 345 кВт и 645 Нм. В BMW объясняют это просто — клиент покупает автомобиль с максимальной мощностью, и искусственно ограничивать ее ради доплаты не имеет смысла (хотя Volkswagen внедрила ежемесячную подписку за полную мощность электродвигателя). То же касается и дальности хода — блокировка части емкости батареи, как это делала Tesla, здесь не планируют.

