«Бо боится» / Beau Is Afraid выйдет в украинский прокат 27 апреля — комедийный хоррор режиссера Ари Астера с Хоакином Фениксом в главной роли

Кинокомпания Adastra Cinema сообщила дату выхода нового фильма режиссера-визионера Ари Астера «Бо боится» / Beau Is Afraid с Хоакином Фениксом («Джокер») в главной роли — в кинотеатрах Украины его начнут показывать 27 апреля (в мировой прокат фильм выйдет из 20 апреля).

Это новый проект студии А24, чьи фильмы победили во всех главных номинациях в рамках одной премии «Оскар» (до сих пор это не удавалось ни одной студии). Именно эта студия выпустила «Все везде и сразу» и «Кит».

Ари Астер в новом проекте снова не только режиссер — он тоже взял на себя роль сценариста и продюсера. А еще он снова взялся за свой любимый жанр: «Бо боится» — сочетает жанры ужасов, триллера и сатиры с элементами фэнтези (идейный последователь «Все везде и сразу»?).

Фильм расскажет об успешном бизнесмене, у которого не все хорошо с психикой. Действие истории будет разворачиваться в течение нескольких десятилетий, а главный герой Бо в исполнении Феникса будет появляться в разных телах — от юноши до человека преклонного возраста. В Adastra Cinema, которая будет прокатывать фильм в Украине, говорю, что сюжет полон тайн, загадок и неожиданных поворотов.

Кроме Хоакина Феникса в фильме снялись актеры, хорошо известные по Бродвейским постановкам: номинантка на премию «Оскар» Эми Райан (Бердмен, Шпионский мост, Убийства в одном здании), Паркер Поузи (Кафе желаний, Возвращение Супермена, Блейд: Троица), Ней Лейн (Король Лев, Продюсеры, Убийства в одном здании), Майкл Гандольфини (Все святые Нью-Арка, Предложение, Двойка) и другие.

Adastra Cinema также обещает уникальные спецэффекты — над ними работала студия Hybrid, получившая имя такими проектами, как «Мир Юрского Периода», шоу «Мандалорец», «Оби-Ван Кеноби», «Андор» и другие.

«Бо боится» — третья коллаборация режиссера картин «Реинкарнация» и «Солнцестояние» со студией А24: долгих 11 лет режиссер продумывал новый фильм. Кинокритики сравнивают Бо с другим знаменитым киногероем — Джокером, а многие уверены, что актер Хоакин Феникс снова будет номинирован на «Оскар». Ну что ж, посмотрим.