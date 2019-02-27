Boeing показал макет беспилотного истребителя, первый полет запланирован на следующий год

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Американский авиастроительный концерн Boeing представил макет нового беспилотного истребителя под названием Boeing Airpower Teaming System (вероятно, коммерческое название будет другим), который должен впервые подняться в небо уже в следующем году. Презентация состоялась в рамках международной выставки Australian International Airshow, которая стартовала вчера в Авалоне, Австралия.

Беспилотник предназначен для различных целей. Он может сопровождать боевой или любой другой пилотируемый самолет при выполнении той или иной задачи. Также он может использоваться для выполнения разного рода задач, связанных с разведкой и наблюдением. Он оснащен некой системой искусственного интеллекта, ответственной за управление судном.

Говоря о технических данных, из того, что известно, длина Boeing Airpower Teaming System составляет 11,7 метра, а дальность его полета превышает 3,7 тыс. км.

Revealed! Our new smart, reconfigurable unmanned system teams with other aircraft to protect & project air power. The Boeing Airpower Teaming System — Australian investment & innovation at work! #TheFutureIsBuiltHere #AirpowerTeaming #ausdef

More: https://t.co/77LPYPO93b pic.twitter.com/g0CQjQjxty — Boeing Australia (@BoeingAustralia) February 26, 2019

В беседе с The Guardian директор исследовательского и опытного подразделения Boeing Шейн Арнотт рассказал, что группа из четырех-шести таких беспилотников в будущем смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet во время боевых заданий, защищая его от возможного удара.

Что интересно, Boeing Airpower Teaming System был разработан в Австралии и это первый боевой самолет, созданный в этой стране за несколько последний десятилетий. Boeing не раскрывает точных данных о затраченных на реализацию проекта суммах денег, заявляя, что стоимость военных беспилотников составит «незначительную часть» стоимости пилотируемого истребителя. При этом на сайте министерства обороны Австралии сообщается о планах инвестировать в создание беспилотника $40 млн за четыре года.

Boeing планирует продавать эти беспилотники клиентам по всему миру, модифицируя в соответствии с требованиями конкретного заказчика. То есть, по сути, это не беспилотник как таковой, а целая платформа для создания серии беспилотных самолетов.

Можно не сомневаться, что разработка заинтересует американских военных, учитывая, что сами они активно ведут работы в этом направлении. В 2017 году ВВС США совместно с секретным подразделением Skunk Works компании Lockheed Martin испытывали беспилотную версию многофункционального истребителя F-16, который, как и Boeing Airpower Teaming System, является часть программы Loyal Wingman. Последняя инициатива нацелена на создание беспилотных истребителей к 2030 году.

Источник: Boeing и Engadget