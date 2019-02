Boeing показал макет беспилотного истребителя, первый полет запланирован на следующий год

Американский авиастроительный концерн Boeing представил макет нового беспилотного истребителя под названием Boeing Airpower Teaming System (вероятно, коммерческое название будет другим), который должен впервые подняться в небо уже в следующем году. Презентация состоялась в рамках международной выставки Australian International Airshow, которая стартовала вчера в Авалоне, Австралия.

Беспилотник предназначен для различных целей. Он может сопровождать боевой или любой другой пилотируемый самолет при выполнении той или иной задачи. Также он может использоваться для выполнения разного рода задач, связанных с разведкой и наблюдением. Он оснащен некой системой искусственного интеллекта, ответственной за управление судном.

Говоря о технических данных, из того, что известно, длина Boeing Airpower Teaming System составляет 11,7 метра, а дальность его полета превышает 3,7 тыс. км.

Revealed! Our new smart, reconfigurable unmanned system teams with other aircraft to protect & project air power. The Boeing Airpower Teaming System — Australian investment & innovation at work! #TheFutureIsBuiltHere #AirpowerTeaming #ausdef

More: https://t.co/77LPYPO93b pic.twitter.com/g0CQjQjxty

— Boeing Australia (@BoeingAustralia) February 26, 2019