Boeing показал макет беспилотного истребителя, первый полет запланирован на следующий год
Американский авиастроительный концерн Boeing представил макет нового беспилотного истребителя под названием Boeing Airpower Teaming System (вероятно, коммерческое название будет другим), который должен впервые подняться в небо уже в следующем году. Презентация состоялась в рамках международной выставки Australian International Airshow, которая стартовала вчера в Авалоне, Австралия.
Беспилотник предназначен для различных целей. Он может сопровождать боевой или любой другой пилотируемый самолет при выполнении той или иной задачи. Также он может использоваться для выполнения разного рода задач, связанных с разведкой и наблюдением. Он оснащен некой системой искусственного интеллекта, ответственной за управление судном.
Говоря о технических данных, из того, что известно, длина Boeing Airpower Teaming System составляет 11,7 метра, а дальность его полета превышает 3,7 тыс. км.
Revealed! Our new smart, reconfigurable unmanned system teams with other aircraft to protect & project air power. The Boeing Airpower Teaming System — Australian investment & innovation at work! #TheFutureIsBuiltHere #AirpowerTeaming #ausdef
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— Boeing Australia (@BoeingAustralia) February 26, 2019
В беседе с The Guardian директор исследовательского и опытного подразделения Boeing Шейн Арнотт рассказал, что группа из четырех-шести таких беспилотников в будущем смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet во время боевых заданий, защищая его от возможного удара.
Что интересно, Boeing Airpower Teaming System был разработан в Австралии и это первый боевой самолет, созданный в этой стране за несколько последний десятилетий. Boeing не раскрывает точных данных о затраченных на реализацию проекта суммах денег, заявляя, что стоимость военных беспилотников составит «незначительную часть» стоимости пилотируемого истребителя. При этом на сайте министерства обороны Австралии сообщается о планах инвестировать в создание беспилотника $40 млн за четыре года.
Boeing планирует продавать эти беспилотники клиентам по всему миру, модифицируя в соответствии с требованиями конкретного заказчика. То есть, по сути, это не беспилотник как таковой, а целая платформа для создания серии беспилотных самолетов.
Можно не сомневаться, что разработка заинтересует американских военных, учитывая, что сами они активно ведут работы в этом направлении. В 2017 году ВВС США совместно с секретным подразделением Skunk Works компании Lockheed Martin испытывали беспилотную версию многофункционального истребителя F-16, который, как и Boeing Airpower Teaming System, является часть программы Loyal Wingman. Последняя инициатива нацелена на создание беспилотных истребителей к 2030 году.