Boeing приступила к постройке ракеты для первого тестового запуска космического корабля CST-100 Starliner

Когда NASA выбрала Boeing и SpaceX в качестве участников программы Commercial Crew Program, предполагалось, что это позволит агентству избавиться от зависимости от России в космической сфере к 2017 году. Но разработка космических технологий – дело сложное и длительное. Потому обе компании вынуждены были перенести свои первые пилотируемые полёты на 2018 год. А по некоторым данным, фактические полёты придётся перенести даже на 2019 год.

Тем не менее, Boeing начала сборку ракеты Atlas V, которая впервые должна вывести на орбиту Земли пилотируемый транспортный космический корабль CST-100 Starliner. United Launch Alliance, совместная компания Boeing и Lockheed Martin, приступила к сооружению ракеты на своем объекте в Декейтере, штат Алабама. Она будет использоваться для первого беспилотного испытания космического корабля, предназначенного для подтверждения работоспособности встроенных систем. Крайне важно пройти этот тест, так как он является частью процесса сертификации NASA — агентство должно быть уверенным в том, что технология Boeing работает до того, как отправит астронавтов в CST-100 Starliner.

В то время как Boeing занята работой над Atlas V и Starliner, SpaceX также работает над собственной системой. Несколько лет назад компания продемонстрировал свой космический корабль для экипажа Dragon 2. Также продолжаются работы над ракетой Falcon Heavy, которая доставит капсулу в космос.

Источник: Engadget