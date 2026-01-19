Более 460 км: Китай строит гигантский барьер из тысяч гражданских судов вблизи Тайваня

Дважды в течение последних недель Китай незаметно мобилизовал около 2000 рыболовных судов для формирования массивных плавучих барьеров длиной не менее 320 и 460 км.

Как рассказывает The New York Times, китайские операции прошли почти незаметно. Вероятно, они имеют военное значение, несмотря на использование рыболовных и других гражданских судов. В начале января около 1400 китайских судов внезапно прекратили свою обычную работу или вышли из портов и собрались в Восточно-Китайском море. К 11 января они собрались в прямоугольник длиной около 320 километров. Данные отслеживания судов показали, что формация была настолько плотной, что некоторые грузовые суда обходили ее или должны были просачиваться.

По словам издания, морские и военные эксперты заявили, что маневры свидетельствуют об усилении Китаем «ополчения» из гражданских рыболовных лодок, обученных участвовать в военных операциях. Они отмечают, что маневры показывают, что Пекин может при необходимости быстро собирать большое количество лодок в спорных морях.

Маневр 11 января состоялся после аналогичной операции в прошлом месяце, когда около 2000 китайских рыболовных лодок собрались в два длинных параллельных формирования. Каждое из них протянулось более чем на 460 км, образуя форму обратной буквы L. По словам аналитиков, два собрания, произошедшие с разницей в неделях в одних и тех же водах, свидетельствуют о скоординированных усилиях.

В конфликте, например, вокруг Тайваня, Китай может мобилизовать десятки тысяч гражданских судов, чтобы перекрыть морские пути, усложнить военные операции и снабжение своих противников. Рыбацкие лодки слишком малы, чтобы эффективно обеспечить блокаду. Но они могут препятствовать движению американских военных кораблей, сказал NYT Лонни Хэнли, бывший офицер разведки США, изучавший морское ополчение Китая.

Масса меньших лодок также может выступать «как ракетные и торпедные приманки, подавляя радары или датчики беспилотников со слишком большим количеством целей», — говорит Томас Шугарт, бывший офицер ВМС США, который сейчас работает в Центре новой американской безопасности.

Китай в последние годы уже использовал десятки или даже сотни рыболовных судов для поддержки своего флота, иногда путем роев, маневрирования в опасной близости и физического столкновения с судами других стран. Новые учения показывают возможность страны собирать гораздо более крупные флотилии.