Новости IT-бизнес 14.01.2026

Гендиректору OnePlus грозит арест на Тайване — переманивает таланты в Китай

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Гендиректору OnePlus загрожує арешт на Тайвані - переманює таланти в Китай

По информации СМИ, прокуратура Тайваня выдала ордер на арест соучредителя и гендиректора OnePlus Пита Лау.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на прокуратуру округа Шилин, Лау обвиняют в том, что в течение последних 10 лет он незаконно переманивал тайваньских инженеров для работы в Китае. По утверждениям прокуроров, OnePlus наняла более 70 тайваньских специалистов в течение чуть более 10 лет, с нарушением местных законов, которые ограничивают деловые связи с материковым Китаем. Кроме этого обвинения были выдвинуты двум гражданам Тайваня, которые работали на Пита Лау.

Тайвань усиливает защиту собственного потенциала и экспертов в области полупроводников на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем. Власти страны рассматривают подобные дела как угрозу национальной безопасности, стремясь предотвратить утечки интеллектуальной собственности и отток талантливых инженеров в страны-конкуренты.

Гендиректор OnePlus остается одной из ключевых фигур в китайской индустрии смартфонов. Лау превратил собственную компанию во всемирно известный бренд. Сейчас он также остается руководителем отдела продуктов в материнской компании OPPO. Случай с Лау не единичный.

В последние годы правительство Тайваня угрожало ограничением экспорта микросхем в Южную Африку. Обратилось с судебным иском против Tokyo Electron в связи с вероятными нарушениями прав интеллектуальной собственности и расследовало законность приобретения новым сотрудником Intel коммерческих тайн компании TSMC. В прошлом году прокуратура Тайваня выдала ордер на арест руководительницы Luxshare Precision Industry Грейс Ван (Ван Лайчунь), которая возглавляет ключевую китайскую компанию, собирающую и поставляющую продукцию Apple в стране. 

Лау не предоставил ответа журналистам Bloomberg на запрос относительно комментариев. В то же время представители OnePlus отметили, что бизнес-операции компании продолжаются в обычном режиме и не испытывают влияния в связи с расследованием. Минюст Тайваня также еще не предоставлял публичных комментариев по этому делу. 

Китайцы смоделировали блокаду Starlink на Тайване — хватило 1000 дронов-глушителей. К тому же китайский ИИ DeepSeek выдает вдвое худшие результаты для Тайваня и других врагов Пекина.

Источники: Bloomberg; Android Authority

