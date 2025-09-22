"Больничное фото" Генри Кавилла содержит намек на образ "Горца" и пасхалку к сериалу Warhammer 40 000 от Amazon

Актер Генри Кавилл, который отправился на больничный после травмы на съемках «Горца», добавил в соцсети новые фото, что порадовали фанов потенциальным первым взглядом на образ Коннора Маклауда и отсылкой к сериалу Warhammer 40 000 от Amazon.

На первый взгляд, это обычное домашнее селфи в дополнение к снимку травмированной ноги. Если бы не новая прическа: Кавилл, который обычно носит значительно более короткие волосы, отрастил их ниже подбородка. Учитывая, что «Горец» в этом месяце перешел на стадию предпродакшена, можно предположить, что этот образ предназначается специально для фильма.

«Горец» — это римейк фильма Рассела Малкахи 1986 года с Кристофером Ламбертом и Шоном Коннери в главных ролях, который изобразил кульминацию древней битвы между бессмертными воинами, разворачивающейся через переплетенные сюжетные линии прошлого и настоящего. В римейке Кавилл играет шотландского горца Коннора Маклауда, который обнаруживает свою принадлежность к таинственной расе бессмертных существ, готовых «рубить друг друга тысячелетиями», пока не останется один.

Руководит перезапуском режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски, а среди остального актерского состава появляются Рассел Кроу (Рамирес), Дэйв Батиста (Курган), Мариса Абела, Карен Гиллан и Макс Чжан. Неделей ранее к проекту присоединился Джимон Гонсу, тем самым воссоединив бойцовский дуэт «Гладиатора» 2000-х годов. Ожидалось, что до конца года «Горец» войдет в активную стадию съемок, но их отложили как минимум до января из-за травмы Кавилла.

«Горец» забирает все мое внимание!», — говорил Кавилл в августе. «Проект, которым я чрезвычайно взволнован. Играть этого персонажа весело, и мне нравится работать с Чадом Стахелски. Он очень талантливый человек».

Впрочем, если внимательнее присмотреться ко второму снимку, то можно заметить, что не только «Горец» захватил внимание актера: на журнальном столике расположилась стопка книг и документации Warhammer. Кавилл, как известно, является исполнительным продюсером соответствующего будущего сериала от Amazon.

«Воплощение Warhammer в жизнь — это осуществление мечты», — заявлял ранее Генри. «Но это очень отличается от того, что я делал раньше, в том смысле, что я раньше не держал в руках руля. Это очень сложная IP, и именно это мне в нем нравится. Трудности, связанные с тем, чтобы воплотить на бумаге все так, чтобы должным образом учесть сложность, хитрости и нюансы — это вызов, который мне очень нравится».

Но может ли пост Кавилла в социальных сетях намекать на то, чего ожидать от его киновселенной Warhammer 40,000? Некоторые фанаты считают, что да. Прежде всего им бросился в глаза текст к настольной игре Horus Heresy — по сути, предыстории, происходившей за 10 000 лет до нынешнего сеттинга и показывающей, как Император оказался на Золотом троне.

Если именно эта история послужит началом для сериала, то для создателей это станет большим вызовом. Война здесь охватывала целую галактику и была эпической по масштабу, включая битвы, разрушающие планеты. Возможно, речь идет о бюджетных расходах уровня «Колец власти», который пока удерживает звание самого дорогого сериала в истории. Что ж, у Amazon есть шанс перебить собственный рекорд.

