Новости Кино 22.09.2025 comment views icon

"Больничное фото" Генри Кавилла содержит намек на образ "Горца" и пасхалку к сериалу Warhammer 40 000 от Amazon

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Лікарняне фото" Генрі Кавілла містить натяк на образ "Горця" і пасхалку до серіалу Warhammer 40,000 від Amazon

Актер Генри Кавилл, который отправился на больничный после травмы на съемках «Горца», добавил в соцсети новые фото, что порадовали фанов потенциальным первым взглядом на образ Коннора Маклауда и отсылкой к сериалу Warhammer 40 000 от Amazon.

На первый взгляд, это обычное домашнее селфи в дополнение к снимку травмированной ноги. Если бы не новая прическа: Кавилл, который обычно носит значительно более короткие волосы, отрастил их ниже подбородка. Учитывая, что «Горец» в этом месяце перешел на стадию предпродакшена, можно предположить, что этот образ предназначается специально для фильма.

"Лікарняне фото" Генрі Кавілла містить натяк на образ "Горця" і пасхалку до серіалу Warhammer 40,000 від Amazon"Лікарняне фото" Генрі Кавілла містить натяк на образ "Горця" і пасхалку до серіалу Warhammer 40,000 від Amazon

«Горец» — это римейк фильма Рассела Малкахи 1986 года с Кристофером Ламбертом и Шоном Коннери в главных ролях, который изобразил кульминацию древней битвы между бессмертными воинами, разворачивающейся через переплетенные сюжетные линии прошлого и настоящего. В римейке Кавилл играет шотландского горца Коннора Маклауда, который обнаруживает свою принадлежность к таинственной расе бессмертных существ, готовых «рубить друг друга тысячелетиями», пока не останется один.

Руководит перезапуском режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски, а среди остального актерского состава появляются Рассел Кроу (Рамирес), Дэйв Батиста (Курган), Мариса Абела, Карен Гиллан и Макс Чжан. Неделей ранее к проекту присоединился Джимон Гонсу, тем самым воссоединив бойцовский дуэт «Гладиатора» 2000-х годов. Ожидалось, что до конца года «Горец» войдет в активную стадию съемок, но их отложили как минимум до января из-за травмы Кавилла.

«Горец» забирает все мое внимание!», — говорил Кавилл в августе. «Проект, которым я чрезвычайно взволнован. Играть этого персонажа весело, и мне нравится работать с Чадом Стахелски. Он очень талантливый человек».

Впрочем, если внимательнее присмотреться ко второму снимку, то можно заметить, что не только «Горец» захватил внимание актера: на журнальном столике расположилась стопка книг и документации Warhammer. Кавилл, как известно, является исполнительным продюсером соответствующего будущего сериала от Amazon.

«Воплощение Warhammer в жизнь — это осуществление мечты», — заявлял ранее Генри. «Но это очень отличается от того, что я делал раньше, в том смысле, что я раньше не держал в руках руля. Это очень сложная IP, и именно это мне в нем нравится. Трудности, связанные с тем, чтобы воплотить на бумаге все так, чтобы должным образом учесть сложность, хитрости и нюансы — это вызов, который мне очень нравится».

Но может ли пост Кавилла в социальных сетях намекать на то, чего ожидать от его киновселенной Warhammer 40,000? Некоторые фанаты считают, что да. Прежде всего им бросился в глаза текст к настольной игре Horus Heresy — по сути, предыстории, происходившей за 10 000 лет до нынешнего сеттинга и показывающей, как Император оказался на Золотом троне.

Если именно эта история послужит началом для сериала, то для создателей это станет большим вызовом. Война здесь охватывала целую галактику и была эпической по масштабу, включая битвы, разрушающие планеты. Возможно, речь идет о бюджетных расходах уровня «Колец власти», который пока удерживает звание самого дорогого сериала в истории. Что ж, у Amazon есть шанс перебить собственный рекорд.

Netflix потратил на сериал «Ведьмак» и спинофы около $1 млрд, четвертый сезон — самый дорогой

Спецпроекты
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
iPhone Air в Україні: як та де можна придбати офіційну новинку з оплатою частинами

Источник: Games Radar, IGN

Популярные новости

arrow left
arrow right
Начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» — первые фото с Брэдом Питтом в «Приключениях Клиффа Бута»
Официально: Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале "Расхитительница гробниц"
Значит, скорбь: на Netflix вышли финальные эпизоды 2-го сезона "Уэнздей"
Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали
Знакомьтесь, Розалин Ротвуд: первый взгляд на Леди Гагу во втором сезоне "Уэнздей"
Трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке" — заядлый картежник Колин Фаррелл убегает от долгов и Тильды Суинтон
Белла Рамзи о потенциальной роли в Marvel: "Я могла бы сыграть Человека-паука"
Ридли Скотт о новых проектах: "Гладиатор 3" в работе, еще один "Чужой" — будет, если "появится идея"
Действительно "Долгая прогулка": актеров новой экранизации Стивена Кинга заставили ходить до 25 км в день
Сериал "Ведьмак" покажет "эпизод-мюзикл" с Лютиком в четвертом сезоне
Работа "на троечку": актер "Фантастической четверки" оценил фильм Marvel в скромные 3,5 из 5 на Letterboxd
Второй сезон "Уэнздей" вернет убитого и любимого фанами персонажа — трейлер финальных эпизодов
Первый взгляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — безэмоциональный воин с пустыми глазами
Первые кадры фильма "28 лет спустя: Храм костей" — сэр Джимми и зомби возвращаются
Фильм ужасов "Оружие" уничтожил "Фантастическую четверку" на старте проката в 2,5 раза большей кассой
Эпизоды до 3-х часов? Создатель «Очень странных дел» отвечает на слухи о «диком» хронометраже пятого сезона
Фаны сериала "Фоллаут" раскрыли "таинственную" роль Маколея Калкина по форме ушей
"Все началось с одного человека": вышел трейлер второго сезона "Фоллаут" с Мистером Хаусом и Когтями Смерти
Шпионский хит Apple TV: сериал "Медленные лошади" представил трейлер пятого сезона
Сериал "Рыцарь семи королевств" будет выпускать по сезону в год — 2 и 3 снимут без перерывов в 2026 году
Фильм "Уличный боец" получил новую дату выхода и первый постер с "маленькой россией"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить