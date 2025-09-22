Netflix потратил на сериал "Ведьмак" и спинофы около $1 млрд, четвертый сезон — самый дорогой

Четвертый сезон «Ведьмака» стал самым дорогим в истории сериала Netflix с бюджетом в $221 млн — около $27 млн за каждый из восьми эпизодов, согласно Redanian Intelligence.

Для сравнения: на третий сезон «Ведьмака» потратили $175 млн ($21,8 млн за эпизод), второй стоил $176,3 млн ($22 млн за эпизод), а первый — $92,1 млн ($11,5 млн за эпизод).

Дополнительно Netflix потратил $20 млн (без учета постпродакшена) на создание сериала-спиноффа о банде Крыс, который в конце концов отменили и превратили в полнометражный фильм, что выйдет в один день с четвертым сезоном «Ведьмака», а также $51,5 млн на сериал «Кровное происхождение».

Исходя из общеизвестных цифр, бюджет франшизы «Ведьмак» на Netflix уже превысил $720 млн, а с учетом двух аниме, «Кошмар волка» и «Сирены глубин», а также финального сезона основного шоу, который сейчас снимают, вплотную приблизился к миллиарду.

Напомним, что четвертый сезон «Ведьмака» впервые представит Лиама Хемсворта в роли Геральта после ухода из шоу Генри Кавилла и выйдет уже 30 октября сразу со всеми эпизодами.

Ранее Netflix показал первый тизер, который на данный момент собрал более 120 тыс. дизлайков и новые кадры с Цири (Фрея Аллан), Йеннифер (Аня Чалотра), Лютиком (Джои Бетти) и Регисом (Лоренс Фишберн).

Согласно официальному синопсису, новый сезон повествует о том, как Геральт, Йеннифер и Цири «сталкиваются с необходимостью путешествовать по опустошенному войной Континенту и его многочисленными демонами отдельно друг от друга». Если они смогут принять и возглавить свои новые группы, «у них есть шанс пережить боевое крещение — и снова найти друг друга».