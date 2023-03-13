Больше не самый компактный флагман: Asus Zenfone 10 получит 6,3-дюймовый дисплей, SoC Snapdragon 8 Gen 2 и камеру на 200 Мп

В прошлом году Asus Zenfone 9 был самым компактным флагманским смартфоном на базе Android. Но его преемник уже не сможет похвастаться таким же званием. Как сообщают осведомлённые источники, устройство Asus Zenfone 10 (модельный номер AI2302) получит 6,3-дюймовый дисплей, хотя у предшественника была 5,9-дюймовая панель.

Также утечка раскрыла и некоторых другие характеристики Asus Zenfone 10. Согласно имеющейся информации, эта модель будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 2 и оперативной памятью объёмом до 16 ГБ. Ёмкость встроенного хранилища составит 256 или 512 ГБ. В то время как Zenfone 9 довольствовался лишь двумя модулями камеры на задней панели, смартфон нового поколения, вероятно, получит больше модулей, а разрешение сенсора в главном модуле возрастёт до 200 Мп.

Среди прочих характеристик Asus Zenfone 10 упоминается наличие батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Корпус обеспечит защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68.

Несмотря на столь подробную утечку, не следует ожидать скорого начала продаж смартфона Asus Zenfone 10. Как сообщает источник, устройство появится на рынке лишь в четвёртом квартале 2023 года. Его ориентировочная цена пока не называется.

Источник: gadgettendency