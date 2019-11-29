Больше никаких квитанций с мокрой печатью. Новый онлайн-сервис избавит украинцев от раздражающего требования





Новый день, и новый электронный сервис от команды министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета. На сей раз речь о сервисе, который избавит украинцев от необходимости предъявлять бумажные квитанции об уплате тех или иных государственных услуг. В ближайшие 1-3 месяца правительство запустит онлайн-сервис для проверки достоверности электронных квитанций, которая избавит украинцев от этого раздражающего требования.

«Что бы вы ни оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т.д.), практически никогда нет возможности оплатить [услугу] с мобильного приложения или через систему онлайн-банкинга. Нужно или платить в местных кассах или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию на домашнем принтере» — пишет Дубилет в последнем посте на Facebook.

По словам Дубилета, сервис будет очень простой и удобный в использовании. Это будет аналог pb.ua/check, позволяющий проверить квитанцию по номеру, но для всех украинских банков.

Пользователь сможет оплатить услугу через Приват24, monobank или любой другой банк, получить номер квитанции и назвать его для проверки оплаты. На сайте сервиса можно будет ввести номер квитанции в соответствующее поле, после чего на экране отобразится электронная копия документа. При необходимости можно будет скачать квитанцию с наложенным ЭЦП.

После создания сервиса в правительстве планируют обучить чиновников пользоваться электронным инструментом, чтобы они больше не требовали от украинцев бумажных квитанций об оплате.

«Мы примем постановление, которым обяжем все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции. Также мы должны прописать требования к генерации номеров этих квитанций, чтобы их нельзя было подбирать перебором», — заключил Дубилет.

Источник: Facebook