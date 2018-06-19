Больше никаких маленьких смартфонов от Apple. По слухам, компания передумала выпускать iPhone SE 2

Популярный производитель аксессуаров для мобильных устройств, компания Olixar, прославившаяся достоверными утечками относительно большинства флагманских смартфонов, утверждает, что iPhone SE 2 ждать не стоит. Второе поколение самого доступного смартфона Apple не появится ни в этом году, ни в ближайшей перспективе.

Как пишет издание Forbes со ссылкой на Olixar, Apple отказалась от идеи выпуска iPhone SE 2 из-за сокращения производства. Вместо этого, компания сосредоточит свои усилия на трёх других моделях смартфонов с экранами 5,8, 6,1 и 6,5 дюйма. Ожидается, что именно 6,1-дюймовая версия iPhone станет единственным бюджетным вариантом. Это означает, что о диагонали 4 и даже 5 дюймов уже можно забыть.

По сути нет никаких веских причин, чтобы не доверять Olixar. Ранее производитель в точности раскрыл внешний вид и габариты таких смартфонов, как iPhone 7, iPhone X, Galaxy S9, Galaxy Note 7 и Note 8. Фактически Olixar первым предоставил рендерное изображение iPhone SE 2 с дизайном iPhone X. Сейчас производитель настолько уверен в своих источниках, что уже официально запустил линейку аксессуаров для новых iPhone, которые должны быть представлены в сентябре этого года.

Согласно прошлым утечкам, iPhone SE 2 должен был получить безрамочный дизайн с вырезом на экране, как у iPhone X и аппаратную поддержку технологии Face ID. Всё это существенно увеличило бы его стоимость.

Источник: Forbes