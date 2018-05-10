Производитель чехлов Olixar опубликовал рендер будущего смартфона iPhone SE 2 с безрамочным дизайном и «челкой»

Мы неоднократно писали о смартфоне iPhone SE 2, который должен прийти на смену оригинальной бюджетной модели. В сети можно найти утечки по данному устройству на любой вкус — от фотографий стеклянной крышки до видео с полноразмерным макетом модели. Однако новая информация заслуживает более серьезного внимания, ведь ее источником выступил производитель чехлов и защитных покрытий Olixar.

Традиционно именно производители чехлов одними из первых получают информацию о габаритах и конструкции смартфонов. В ход обычно идут связи в тестовых лабораториях и на сборочных линиях, где обкатывают технологию сборки серийных экземпляров. Получив необходимые данные, такие компании как можно раньше выпускают совместимые модели аксессуаров, что положительно влияет на их продажи после официального анонса нового смартфона.

iPhone SE и защитные стекла для будущего iPhone SE 2

В этот раз Olixar не просто показал, как выглядит защитное стекло (а значит и фронтальная панель) новинки, но и создал рендерное изображение iPhone SE 2 / iPhone SE (2018). Если данные производителя верны, то мы получим бюджетный смартфон от Apple с дизайном, унифицированным со всеми остальными смартфонами (стекло, челка, Face ID), включая iPhone 9 / 9 Plus и iPhone XI (трудно представить, что создатели линейки 2018 года поделятся челкой с бюджетной моделью SE, но не станут применять ее в базовом семействе 9 / 9 Plus).

Так как речь идет о защитном стекле, то информации о материале задней панели и оформлении боковин корпуса еще нет. Если верить предыдущим утечкам, то iPhone SE 2 получит те же габариты корпуса, стеклянную крышку с поддержкой беспроводной зарядки и лишится стандартного 3,5 мм аудиопорта.

В качестве аппаратной платформы предположительно будет использован чипсет A10 Fusion, который в данный момент устанавливается в моделях iPhone 7/7 Plus. В этом случае прирост производительности по сравнению со старым процессором A9 из iPhone SE составит порядка 40%, что не может не радовать.

P.S. Кстати, энтузиасты создали первый видеорендер смартфона iPhone SE 2 еще год назад:

Источник: PhoneArena