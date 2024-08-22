Больше власти зрителям: Rotten Tomatoes внедрил новую категорию, «Дэдпул и Росомаха» уже в списке

Рейтинг фильмов Rotten Tomatoes добавил новую отметку Verified Hot, которую сразу получил «Дэдпул и Росомаха». Теперь ленты, которые чрезвычайно нравятся зрителям, не останутся без внимания.
Любой фильм, который получает 90% оценки аудитории, автоматически получает отметку. Новая функция повышает значение зрительских оценок. Ленты, которые низко оценили критики, однако полюбили зрители, теперь очень просто найти. Фактически, это противовес категории Certified Fresh, в которой отмечаются фавориты критиков.
We’re breaking down Verified Hot – a new way to celebrate audiences. pic.twitter.com/1aaqnfFere
— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 21, 2024
На сайте Rotten Tomatoes доступен перечень из более 200 фильмов, которые получили отметку Verified Hot на момент старта функции. Среди них много новых: «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка 2», «Дюна: Часть вторая» и так далее. В категорию также попали некоторые недооцененные критиками и сборами фильмы DC, такие как «Голубой жук».
Оценки критиков и зрителей часто отличаются, но последним почему-то уделяется меньше внимания. Если они низкие, они могут отвлечь внимание от фильма — о «разгроме» критиками часто пишут в новостях, в то время как фильм может иметь высокий зрительский рейтинг.
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Источник: Rotten Tomatoes
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