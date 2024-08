Больше власти зрителям: Rotten Tomatoes внедрил новую категорию, «Дэдпул и Росомаха» уже в списке

Рейтинг фильмов Rotten Tomatoes добавил новую отметку Verified Hot, которую сразу получил «Дэдпул и Росомаха». Теперь ленты, которые чрезвычайно нравятся зрителям, не останутся без внимания.

Любой фильм, который получает 90% оценки аудитории, автоматически получает отметку. Новая функция повышает значение зрительских оценок. Ленты, которые низко оценили критики, однако полюбили зрители, теперь очень просто найти. Фактически, это противовес категории Certified Fresh, в которой отмечаются фавориты критиков.

We’re breaking down Verified Hot – a new way to celebrate audiences. pic.twitter.com/1aaqnfFere

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 21, 2024