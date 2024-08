Новый рекорд «Дэдпул и Росомаха»: самый кассовый фильм с рейтингом R

Супергеройский блокбастер «Дэдпул и Росомаха» от Marvel Studios и Disney стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории мирового проката.

«Дэдпул и Росомаха» продолжает поражать своими кассовыми достижениями. По состоянию на четверг общие сборы фильма достигли $1,086 млрд, из которых $516,8 млн приходится на американский прокат, а $568,8 млн — на международный.

Новый рекордсмен превзошел предыдущего лидера — «Джокера», который в октябре 2019 года стал самым кассовым фильмом с рейтингом R, собрав $783 млн. Интересно, что «Дэдпул 2» также имел шансы на это звание, но его общие сборы в $785 млн включали $47 млн от версии с рейтингом PG-13.

Фильм с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекменом достиг миллиардной отметки быстрее «Джокера», хотя стоит отметить, что последний не выходил в прокат в Китае. «Дэдпул и Росомаха» также стал вторым самым кассовым фильмом года после «Мыслями наизнанку 2» от Disney/Pixar.

Только за вчерашний день лента добавила к своим сборам $11,9 млн, из которых $4,5 млн приходится на США, а $7,4 млн — на международный прокат.

Среди зарубежных рынков лидируют: Великобритания ($58,7 млн), Китай ($57,1 млн), Мексика ($39,6 млн), Австралия ($33,2 млн) и Германия ($27,3 млн). В первую десятку также вошли Франция, Бразилия, Испания, Индия и Италия.

Фильм режиссера Шона Леви значительно превзошел ожидания, стартовав с $444 млн в первые выходные проката. Лента уже оставила позади финальные сборы обеих предыдущих частей франшизы как на внутреннем, так и на международном рынках.

Рейнольдс также поделился новостью в социальных сетях:

Now imagine if Hugh had done full frontal. With the cowl on of course. #DeadpoolAndWolverine ❤️💛 pic.twitter.com/ai6tSfVGTM

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 16, 2024