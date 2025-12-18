Большой спойлер к сериалу "Плюрибус" случайно сохранили на снимках в Google Earth

В программе Google Earth со спутниковыми снимками Земли спрятали большой спойлер к последним эпизодам сериала «Плюрибус» (Одна из многих) от Apple TV.

Если вы уже посмотрели 7 эпизод, то, вероятно, догадались о чем идет речь. В противном случае — советуем пропустить этот материал, чтобы избежать спойлеров.

Одна из основных локаций сериала «Плюрибус» — это дом, в котором живет Кэрол и из которого открывается удивительный вид на Альбукерке. Однако его не арендовали для шоу, как могли подумать некоторые зрители, а построили как декорации. Несмотря на это, его можно найти в отдельном разделе Google Earth с «историческими изображениями».

Если выбрать август 2023 года — можно увидеть процесс возведения декораций (в мае их еще не было); тогда как корректировка даты еще на год вперед демонстрирует завершенное построение. Там и спрятались спойлеры: в частности каменные плиты, покрывающие могилу Хелен и большая надпись «come back», которой Кэрол призвала Зосю вернуться в конце седьмого эпизода.

Если присмотреться еще внимательнее, то можно заметить нечто похожее на дрон для доставки, который застрял на уличном фонаре в одном из эпизодов. Хотя, возможно, здесь уже разыгралось воображение. Отметим, что первым спойлеры в Google Earth заметило издание 9to5mac.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Плюрибус» — это новый научно-фантастический сериал Apple TV, который повествует о загадочном «вирусе единения и счастья», что атаковал людей. Писательница Кэрол Стурка (Рэй Сихорн) стала одной из ограниченного количества тех, кто имеет иммунитет к «болезни». Она пытается разобраться с тем, что произошло на самом деле, и как в конце концов спасти мир. Создателем шоу выступил автор хитового «Во все тяжкие» Винс Гиллиган. Вероятно, это послужило толчком к тому, что «Плюрибус» стал самым популярным сериалом в истории Apple TV.

С сегодняшнего дня на платформе доступны к просмотру восемь эпизодов «Плюрибуса», девятый и финальный — выйдет на следующей неделе. Второй сезон уже в разработке: по словам, Сихорн, в комнате сценаристов началась активная работа.