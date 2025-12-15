Лучше "Разделения" и "Теда Лассо": сериал "Плюрибус" стал самым популярным в истории Apple TV

Сериал «Плюрибус» (Из многих) обошел «Теда Лассо» и «Разделение» как самое популярное шоу в истории Apple TV — недаром автор «Во все тяжкие» Винс Гиллиган настолько расхваливал свое новое творение.
Объявление о рекорде сделали в типичном для «Плюрибуса» стиле со сценой из последнего эпизода, где главная героиня зажигает фейерверк в своем пустом районе, и подписью «Это официально, Кэрол».
It’s official, Carol.#Pluribus — Now Streaming pic.twitter.com/a7h3cfdIoq
— Apple TV (@AppleTV) December 12, 2025
В центре сюжета находится писательница Кэрол Стурка (Рэй Сигорн), которая внезапно обнаруживает, что является едва ли не единственным человеком в мире, не пораженным «вирусом счастья». Окружение всеми силами пытается угодить женщине и вызвать улыбку на ее лице, но та в свою очередь бросает все силы на расследование того, как избавить Землю от этой таинственной болезни.
Первый сезон «Плюрибуса» завершится 26 декабря, сейчас для просмотра на Apple TV доступны семь эпизодов из в целом девяти — к сожалению, без украинской озвучки, как и остальные популярные шоу стриминга. Второй сезон находится в разработке, хотя Гиллиган намекал, что не против расширить историю, если появится хорошая идея
Сейчас у сериала почти идеальные 98% рейтинга от критиков и сомнительные 68% от зрителей Rotten Tomatoes. Из минусов здесь то, что придется поверить Apple на слово, так как количественных доказательств популярности компания не предоставила. С другой стороны, «Плюрибус» со старта побил рекорд запуска для драматических шоу на платформе и активно раскручивался как лучший проект Гиллигана, что должно было стать мощным сигналом, по крайней мере для фанов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».
