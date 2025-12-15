Лучше "Разделения" и "Теда Лассо": сериал "Плюрибус" стал самым популярным в истории Apple TV

Сериал «Плюрибус» (Из многих) обошел «Теда Лассо» и «Разделение» как самое популярное шоу в истории Apple TV — недаром автор «Во все тяжкие» Винс Гиллиган настолько расхваливал свое новое творение.

Объявление о рекорде сделали в типичном для «Плюрибуса» стиле со сценой из последнего эпизода, где главная героиня зажигает фейерверк в своем пустом районе, и подписью «Это официально, Кэрол».

В центре сюжета находится писательница Кэрол Стурка (Рэй Сигорн), которая внезапно обнаруживает, что является едва ли не единственным человеком в мире, не пораженным «вирусом счастья». Окружение всеми силами пытается угодить женщине и вызвать улыбку на ее лице, но та в свою очередь бросает все силы на расследование того, как избавить Землю от этой таинственной болезни.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Первый сезон «Плюрибуса» завершится 26 декабря, сейчас для просмотра на Apple TV доступны семь эпизодов из в целом девяти — к сожалению, без украинской озвучки, как и остальные популярные шоу стриминга. Второй сезон находится в разработке, хотя Гиллиган намекал, что не против расширить историю, если появится хорошая идея

Сейчас у сериала почти идеальные 98% рейтинга от критиков и сомнительные 68% от зрителей Rotten Tomatoes. Из минусов здесь то, что придется поверить Apple на слово, так как количественных доказательств популярности компания не предоставила. С другой стороны, «Плюрибус» со старта побил рекорд запуска для драматических шоу на платформе и активно раскручивался как лучший проект Гиллигана, что должно было стать мощным сигналом, по крайней мере для фанов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».