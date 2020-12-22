Bolt подвел итоги 2020 года в Украине: самая короткая поездка — 180 м, самая длинная — 315 км, самые большие чаевые — 1000 грн, 3 млн загрузок приложения и т.д.





Компания Bolt подвела итоги уходящего 2020 года и поделилась интересной статистикой использования платформы украинскими пользователями.

В частности, в 2020 году была запущена новая категория автомобилей под названием Isolated, оборудованных перегородкой между водителем и пассажиром, а также введена новая категория Kids для безопасной перевозки детей. Помимо этого Bolt ввела новые категории: XL для заказа вместительных авто и Go для поездок по сниженной цене во внепиковые часы. Появилась также функция Multiple Destinations, которая позволяет пользователю добавить несколько адресов для осуществления остановок (кстати, именно в Украине этой функцией пользовались чаще всего).

На протяжении текущего года компания также запустила сервис проката электросамокатов и сервис доставки еды Bolt Food. В этом году к сервису присоединилось достаточно много новых пользователей — количество скачиваний приложения Bolt в Украине достигло 3 млн, кроме того, более 250 компаний стали клиентами сервиса в корпоративном сегменте. В этом году сервис заказа поездок Bolt в общей сложности стал доступен в 10 городах Украины. В частности за последние 5 месяцев он появился в Днепре, Запорожье, Виннице, Полтаве, Кривом Роге и Ивано-Франковске.

Вместе с креативным агентством BBDO Ukraine компания Bolt реализовала еще один совместный проект. Его целью было стимулировать людей пользоваться ремнями безопасности в автомобилях. Независимо от того, находятся они на переднем или заднем сиденье, ведь соблюдение этих элементарных правил безопасности может спасти жизнь. Авто оборудовали специальной системой: при подаче машины в салоне звучала музыка, стилизованная под шансон, который обычно раздражает пассажиров. Чтобы ее выключить, пассажиру нужно было пристегнуться.

За этот год у Bolt накопилась некоторая интересная статистика:

Самая длительная поездка в такси ― 315 км в авто;

Самая короткая поездка ― 1 минута и 6 секунд, 180 метров;

Самые большие чаевые, оставленные водителю ― 1053 грн;

Самый активный водитель совершил 7753 поездок;

Наибольшее количество друзей, приглашенных в приложение Bolt ― 7328;

Самая популярная категория 2020 ― Isolated;

Самая длинная поездка на самокате ― 297 минут.

«2020 год оказался непредсказуемым, местами довольно непростым. Однако приобретенный ранее опыт, успешные наработки предыдущих периодов и креативный подход к ведению бизнеса помогли нам развиваться в такое непростое для многих время. Мы реализовали ряд социально важных проектов, направленных на поддержку врачей и учителей. Считаю, что именно это является главной миссией любого ответственного бизнеса, предпринимателей в целом: быть в нужном месте в нужное время, когда людям необходимы твои услуги и новые решения. И теперь нам есть что отпраздновать, а после Нового года наших пользователей обязательно будут ждать новые сервисы и инновации в области безопасности и качества услуг», ― подвел итоги Сергей Павлик, операционный директор Bolt в Украине.

Также отметим, что в 2020 году компания Bolt провела самый крупный раунд финансирования за время своего существования и привлекла 150 млн евро инвестиций.

Источник: Bolt