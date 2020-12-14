Bolt завершил в Украине сезон проката электросамокатов (средняя поездка в 2020 году составила 21 минуту и 9 км) и пообещал в 2021 году увеличить количество городов и транспорта

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Низкая температура воздуха и появление зимних осадков стали причиной для завершения сезона проката электросамокатов Bolt — при таких погодных условиях их использование заметно усложняется. Поэтому в компании Bolt начали подведение итогов работы за прошедший период, чтобы в 2021 году открыть новый сезон.

В этом году сотни тысяч киевлян и гостей города смогли воспользоваться сервисом проката электросамокатов Bolt. При этом согласно данным компании, 93% украинских пользователей оценили сервис на «отлично». Средняя продолжительность поездки составила 21 минуту, а средний накат — 9 км за поездку.

Пандемия COVID-19 вызвала определенные неудобства: использование общественного транспорта стало более опасным из-за его переполненности. Именно поэтому многие чаще начали отдавать предпочтение индивидуальному электротранспорту, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Новый вид микротранспорта стал альтернативным средством преодоления «последней мили»: когда, выйдя из метро, можно воспользоваться самокатом и быстро добраться до пункта назначения.

«Мы планируем запустить сервис в других городах Украины и с нетерпением ждем открытия нового сезона весной 2021 года. Намерены повысить качество и доступность сервиса проката электросамокатов в Киеве и увеличить количество такого микротранспорта. Предыдущий успешный опыт свидетельствует о том, что пользователи охотно поддерживают тренд по развитию экологически дружественной транспортной инфраструктуры. А мы готовы этому всесторонне способствовать и вместе с городскими администрациями создавать новое лицо украинских городов», ― сообщил руководитель по развитию направления проката электросамокатов в Украине Антон Милка.

В компании отметили, что прокат электросамокатов стал одним из шагов на пути к выполнению долгосрочной экологической стратегии Bolt под названием «Green Plan». К 2025 году в рамках данной программы Bolt планирует компенсировать как минимум 5 млн тонн выбросов CO2 в Европе.

В следующем году компания Bolt собирается запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов в более чем 100 городах Европы, включая Украину. Bolt инвестирует более 100 млн евро в развитие микромобильности и производство собственного электротранспорта (недавно было представлено четвертое поколение фирменного самоката Bolt).

Источник: Bolt