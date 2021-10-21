Браузер Brave отказывается от поиска Google по умолчанию в пользу собственного «сохраняющего приватность» решения Brave Search

Разработчики браузера Brave, который позиционируется в качестве ориентированного на конфиденциальность приложения, решили отказаться от использования Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Вместо самого популярного в мире поисковика в дальнейшем компания будет использовать собственную поисковую систему Brave Search.

Brave Search – это ответ Brave клиентам, которым нужна поисковая система, «сохраняющая конфиденциальность». Она построена с использованием собственного «независимого индекса» Brave и не отслеживает пользователей, их поисковые запросы или переходы. Для пользователей Brave в США, Великобритании и Канаде в адресной строке браузера будет автоматически установлена Brave Search в качестве поисковой системы по умолчанию вместо Google. Brave Search также заменяет другие поисковики по умолчанию, такие как Qwant во Франции и DuckDuckGo в Германии. При желании пользователи всё же смогут выбрать другой желаемый поисковый сервис в настройках браузера.

Brave Search установлен в качестве поискового сервиса по умолчанию в обновлённой настольной версии Brave 1.31, а также мобильных приложениях для Android (версия 1.31) и для iOS (версия 1.32).

Пока что поисковая система Brave Search не отображает рекламу, но на этой неделе компания объявила о планах изменить этот подход. Brave заявляет, что бесплатная версия её поисковой системы «скоро получит поддержку рекламы», и в будущем компания планирует запустить премиум-план без рекламы.

Источник: macrumors