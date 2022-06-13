Британская QinetiQ передаст Украине десять роботов-саперов TALON

Британский аэрокосмический и оборонный подрядчик QinetiQ передаст Украине саперные роботы TALON, которые помогут с разминированием территорий, загрязненных взрывоопасными предметами в результате действий российских оккупантов. Детали сообщил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

По словам Алексея Белошицкого, до полномасштабного российского вторжения у Украины уже было 12 таких роботов. В рамках нового соглашения QinetiQ отправит Украине еще десять роботов-саперов TALON. Эта модель способна не только искать мины, но и эффективно обезвреживать их.

TALON способен поднимать до 45 кг и тянуть груз до 680 кг. Базовый вариант работы имеет длину 86,4 см, высоту — 42,7 см и максимальный вес — от 52 до 71 кг. Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа, а в режиме ожидания — до 7 суток.

Работы-саперы TALON — очередное дополнение в арсенале современной высокотехнологичной техники, полученной Украиной от партнеров с начала полномасштабного вторжения России.