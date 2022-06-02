Еще один Bayraktar для ВСУ от Литвы и потенциальные четыре ударных БПЛА MQ-1C Grey Eagle от США

В ближайшее время Украина получит несколько БПЛА, которые усилят ее оборонную способность. Речь идет о новом Bayraktar и потенциальных четырех передовых разведывательно-ударных беспилотниках MQ-1C Grey Eagle.

Украина использует против российских войск несколько типов небольших беспилотных систем меньшей дальности. В их числе AeroVironment RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.

Новый Bayraktar для ВСУ от Литвы

Новый Bayraktar для Украины передаст Литва — литовцы за три дня собрали необходимые €6 млн для его приобретения. И вчера министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что подписал соглашение с президентом оборонного агентства Турции о покупке ударного беспилотника для Украины.

Agreement was signed in 🇹🇷 today with the President of the Turkish Defense Agency prof. Ismail Demir on cooperation with the Ministry of National Defense of 🇱🇹. ❗️This agreement paves the way for the purchase of #Bayraktar, for which Lithuanians raised almost 6 mln. € in 3 days! pic.twitter.com/7P3sFfoxmK — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 1, 2022

Четыре ударных БПЛА MQ-1C Grey Eagle от США

Не менее интересной птичкой является MQ-1C Grey Eagle — это средневысотная (MALE) беспилотная авиационная система (UAS), разработанная компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) для армии США как модернизация General Atomics MQ-1 Predator. По информации Reuters, администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами AGM-114 Hellfire и управляемыми бомбами GBU-44/B Viper Strike.

https://www.youtube.com/watch?v=FICVPZjJWdU

Издание отмечает, что продажа беспилотников General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом. Кроме того, всегда существует риск изменения политической позиции в последнюю минуту, что может сорвать план, который находится на рассмотрении Пентагона в течение нескольких недель. Но если продажа все-таки произойдет, то это будет иметь большое значение и существенно усилит вооружение Украины, поскольку Grey Eagle могут летать до 30 часов, собирать огромные объемы разведывательных данных и наносить многочисленные глубокие удары. Так что держит кулаки, чтобы ВСУ получили «Серых орлов».

Технические характеристики MQ-1C Grey Eagle