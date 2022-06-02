Еще один Bayraktar для ВСУ от Литвы и потенциальные четыре ударных БПЛА MQ-1C Grey Eagle от США

В ближайшее время Украина получит несколько БПЛА, которые усилят ее оборонную способность. Речь идет о новом Bayraktar и потенциальных четырех передовых разведывательно-ударных беспилотниках MQ-1C Grey Eagle.
Украина использует против российских войск несколько типов небольших беспилотных систем меньшей дальности. В их числе AeroVironment RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.
Новый Bayraktar для ВСУ от Литвы
Новый Bayraktar для Украины передаст Литва — литовцы за три дня собрали необходимые €6 млн для его приобретения. И вчера министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что подписал соглашение с президентом оборонного агентства Турции о покупке ударного беспилотника для Украины.
Agreement was signed in 🇹🇷 today with the President of the Turkish Defense Agency prof. Ismail Demir on cooperation with the Ministry of National Defense of 🇱🇹. ❗️This agreement paves the way for the purchase of #Bayraktar, for which Lithuanians raised almost 6 mln. € in 3 days! pic.twitter.com/7P3sFfoxmK
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 1, 2022
Четыре ударных БПЛА MQ-1C Grey Eagle от США
Не менее интересной птичкой является MQ-1C Grey Eagle — это средневысотная (MALE) беспилотная авиационная система (UAS), разработанная компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) для армии США как модернизация General Atomics MQ-1 Predator. По информации Reuters, администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами AGM-114 Hellfire и управляемыми бомбами GBU-44/B Viper Strike.
https://www.youtube.com/watch?v=FICVPZjJWdU
Издание отмечает, что продажа беспилотников General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом. Кроме того, всегда существует риск изменения политической позиции в последнюю минуту, что может сорвать план, который находится на рассмотрении Пентагона в течение нескольких недель. Но если продажа все-таки произойдет, то это будет иметь большое значение и существенно усилит вооружение Украины, поскольку Grey Eagle могут летать до 30 часов, собирать огромные объемы разведывательных данных и наносить многочисленные глубокие удары. Так что держит кулаки, чтобы ВСУ получили «Серых орлов».
Технические характеристики MQ-1C Grey Eagle
- Грузоподъемность — 360 кг
- Длина — 8,53 м
- Размах крыльев — 17 м
- Высота — 2,1 м
- Максимальный взлетный вес — 1,633 кг.
- Силовая установка — 1 авиационный двигатель Thielert Centurion 1.7, 165 л.с. (123 кВт)
- Максимальная скорость — 309 км/ч
- Выносливость — 25 часов
- Практический потолок — 8,839 м
- Вооружение — 4 точки подвеса ракет и бомб
- Ракеты — 4 AGM-114 Hellfire или 8 AIM-92 Stinger
- Бомбы — 4×GBU-44/B Viper Strike
- Авионика — AN/ZPY-1 STARLite Radar