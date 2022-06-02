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Еще один Bayraktar для ВСУ от Литвы и потенциальные четыре ударных БПЛА MQ-1C Grey Eagle от США

Еще один Bayraktar для ВСУ от Литвы и потенциальные четыре ударных БПЛА MQ-1C Grey Eagle от США

В ближайшее время Украина получит несколько БПЛА, которые усилят ее оборонную способность. Речь идет о новом Bayraktar и потенциальных четырех передовых разведывательно-ударных беспилотниках MQ-1C Grey Eagle.

Украина использует против российских войск несколько типов небольших беспилотных систем меньшей дальности. В их числе AeroVironment RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.

Новый Bayraktar для ВСУ от Литвы

Новый Bayraktar для Украины передаст Литва литовцы за три дня собрали необходимые €6 млн для его приобретения. И вчера министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что подписал соглашение с президентом оборонного агентства Турции о покупке ударного беспилотника для Украины.

Четыре ударных БПЛА MQ-1C Grey Eagle от США

Не менее интересной птичкой является MQ-1C Grey Eagle это средневысотная (MALE) беспилотная авиационная система (UAS), разработанная компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) для армии США как модернизация General Atomics MQ-1 Predator. По информации Reuters, администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами AGM-114 Hellfire и управляемыми бомбами GBU-44/B Viper Strike.

https://www.youtube.com/watch?v=FICVPZjJWdU

Издание отмечает, что продажа беспилотников General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом. Кроме того, всегда существует риск изменения политической позиции в последнюю минуту, что может сорвать план, который находится на рассмотрении Пентагона в течение нескольких недель. Но если продажа все-таки произойдет, то это будет иметь большое значение и существенно усилит вооружение Украины, поскольку Grey Eagle могут летать до 30 часов, собирать огромные объемы разведывательных данных и наносить многочисленные глубокие удары. Так что держит кулаки, чтобы ВСУ получили «Серых орлов».

Технические характеристики MQ-1C Grey Eagle

  • Грузоподъемность — 360 кг
  • Длина — 8,53 м
  • Размах крыльев — 17 м
  • Высота — 2,1 м
  • Максимальный взлетный вес — 1,633 кг.
  • Силовая установка — 1 авиационный двигатель Thielert  Centurion 1.7, 165 л.с. (123 кВт)
  • Максимальная скорость — 309 км/ч
  • Выносливость — 25 часов
  • Практический потолок — 8,839 м
  • Вооружение — 4 точки подвеса ракет и бомб
  • Ракеты —  4 AGM-114 Hellfire или 8 AIM-92 Stinger
  • Бомбы — 4×GBU-44/B Viper Strike
  • Авионика — AN/ZPY-1 STARLite Radar

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