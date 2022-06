Еще один Bayraktar для ВСУ от Литвы и потенциальные четыре ударных БПЛА MQ-1C Grey Eagle от США

В ближайшее время Украина получит несколько БПЛА, которые усилят ее оборонную способность. Речь идет о новом Bayraktar и потенциальных четырех передовых разведывательно-ударных беспилотниках MQ-1C Grey Eagle.

Украина использует против российских войск несколько типов небольших беспилотных систем меньшей дальности. В их числе AeroVironment RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.

Новый Bayraktar для Украины передаст Литва — литовцы за три дня собрали необходимые €6 млн для его приобретения. И вчера министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что подписал соглашение с президентом оборонного агентства Турции о покупке ударного беспилотника для Украины.

Agreement was signed in 🇹🇷 today with the President of the Turkish Defense Agency prof. Ismail Demir on cooperation with the Ministry of National Defense of 🇱🇹. ❗️This agreement paves the way for the purchase of #Bayraktar, for which Lithuanians raised almost 6 mln. € in 3 days! pic.twitter.com/7P3sFfoxmK

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 1, 2022