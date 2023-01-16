Безопаснее, чем Android и iOS. Швейцарский стартап представил альтернативную ОС для смартфонов, которая делает ставку на конфиденциальность

AphyOS — новая ОС от швейцарского стартапа Apostrophy AG, которая планирует прекратить дуополию Apple и Google на мобильных платформах. Стартап программного обеспечения, основанный ветеранами мобильной индустрии, представит операционную систему на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Стартап из Швейцарии планирует выйти на арену, которую после неудачных попыток бросить вызов экосистемам Google Android и Apple iPhone, уже покинули Microsoft, Samsung Electronics, HP и даже Firefox Mozilla Foundation.
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Команда Apostrophy AG привлекла бывших инженеров программного обеспечения из совместного предприятия под названием KaiOS. Руководит стартапом Петтер Неби, который в 2008 году основал Punkt — бренд функциональных телефонов, ориентированный на людей, желающих оставаться на связи, не перегружаясь «индустрией отвлечений» современных смартфонов. Вместе с ним работает исполнительный директор Стив Чистулли — бизнес-эксперт, имеющий 25-летний опыт работы в мобильной индустрии.
В отличие от Apple и Google, Apostrophy планирует взимать абонентскую плату за свою комбинацию программного обеспечения и услуг – ее ключевыми клиентами будут производители оборудования, а не конечные пользователи. Punkt также входит в число клиентов компании. В Apostrofy в настоящее время работает более 50 сотрудников по всему миру, и в этом году компания привлекла $11 миллионов.
Программное обеспечение компании AphyOS построено на основе открытой версии Android под названием GrapheneOS. ОС работает, разделяя приложения, чтобы предотвратить отслеживание поведения пользователей (мало чем отличаясь от изменений, которые Apple внедрила в iOS на iPhone, оказавших губительное влияние на продажи рекламы Meta). Aphy сможет запускать приложения Android, но не будет включать мобильные службы Google или Play Store по умолчанию.
Источник: Bloomberg