Будет еще дешевле. Илон Маск пообещал более доступные электромобили Tesla через два-три года

Еще на презентации Tesla Model 3 в 2016 году глава компании Илон Маск пообещал, что электромобиль будет продаваться по доступной цене в $35 000. Но, как мы уже знаем, все оказалось не так просто и компании понадобилось три года, чтобы достичь этой цели и выпустить «народную» Tesla Model 3 за $35 000. Теперь же компания задалась новой целью — создать электромобиль, который будет еще дешевле.

Обещание касательно выпуска более доступных автомобилей Tesla Илон Маск дал во время ночного конференц-звонка с представителями прессы, посвященного началу продаж доступной Tesla Model 3 и новой политики продажи автомобилей (расскажем об этом в отдельной новости). Никаких подробностей глава Tesla не раскрыл, отметив лишь, что ориентировочно это произойдет в следующие два-три года. Затем он уточнил, что более вероятным является срок, близкий к трем годам.

Остается добавить, что это уже не первое такое заявление Илона Маска касательно выпуска новой модели Tesla с более доступной ценой. Прошлым летом в интервью с популярным техноблогером Маркеса Браунли Илон Маск заявлял, что, хорошо постаравшись, Tesla может выпустить электромобиль стоимостью $25 тыс. в следующие три года.

Источник: Engadget