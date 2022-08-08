Будущие процессоры Intel и AMD — 24-ядерный Core i9-13900K набрал более 40 тыс., а 16-ядерный Ryzen 9 7950X покорил частоту 5,7 ГГц

Автор утечек OneRaichu поделился в Twitter результатами тестов флагманского процессора Intel Core i9-13900K. При значениях тактовой частоты и настройках питания, установленными по умолчанию, 24-ядерный и 32-поточный чип Raptor Lake набирает 2290 баллов в одноядерном и 35693 в многоядерном тесте Cinebench R23. Потребление энергии без разгона составляет 254 Вт — по предварительным сведениям, это предел для процессора в режиме Turbo/PL2.

Без ограничения мощности (уровни PL1/PL2 на 4095,9 В) одноядерная производительность Core i9-13900K не увеличилась. Многоядерный тест показал 40616 баллов, что составляет рост в 13,8% по сравнению с предыдущим результатом. Улучшение произошло в результате увеличения потребления до 345 Вт (на 100 Вт).

Таким образом, при почти одинаковом энергопотреблении будущий флагман существенно превосходит по производительности своего предшественника, Intel Core i9-12900K. Прирост составляет 30% при ограничении 250 Вт и 48% со значением 350 Вт. Если сравнивать чип с флагманом AMD Ryzen 9 5950X при тех же ограничениях, прирост равен 48% и 67%, соответственно.

Также процессор Intel Core i9-13900K был проверен ECSM с помощью теста стабильности AIDA64, при этом окно HWiNFO записывало поведение каждого ядра. В результате 2 из 8 доступных ядер Raptor Cove достигали в ходе отдельных промежутков времени частоты 5,8 ГГц. Остальные производительные ядра работали на частоте 5,5 ГГц, а все 16 энергоэффективных ядер стабильно работали на частоте 4,3 ГГц.

В этом тесте использовался 360-мм жидкостный кулер AIO, при этом температура корпуса ЦП достигла 90°C, а потребление энергии возрастало до 314 Вт, что свидетельствует о снятии ограничения мощности.

Анонс процессоров Raptor Lake на мероприятии Innovation 28 сентября, но доступны они станут не ранее 17 октября. Цены чипов нового поколения пока неизвестны.

Также, благодаря Expreview и Wccftech стали известны спецификации грядущих флагманов конкурента Intel, процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen4.

Старший чип будущей «красной» линейки, Ryzen 9 7950X, получит 16 ядер и 32 потока обработки данных. Его частота в процессе работы сможет изменяться от 4,5 ГГц до 5,7 ГГц в режиме Boost, с ростом энергопотребления от 170 Вт до 230 Вт.

Частота 12-ядерного Ryzen 9 7900X будет меняться от 4,5 ГГц до 5,7 ГГц при потреблении мощности 170 Вт.

Новый Ryzen 7 7700X с 8 ядрами и 16 потоками разгонится до 5,4 ГГц (с базовой частоты 4,5 ГГц) без изменения TDP (по умолчанию 105 Вт).

Наконец, Ryzen 5 7600X сможет покорить до 5,3 ГГц при тех же 105 Вт.

Презентация процессоров AMD состоится 29 августа, а доступность их в продаже ожидается с 15 сентября.

Напомним, в начале этого месяца AMD вновь обошла по капитализации Intel.

Источник: VideoCardz