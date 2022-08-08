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Будущие процессоры Intel и AMD — 24-ядерный Core i9-13900K набрал более 40 тыс., а 16-ядерный Ryzen 9 7950X покорил частоту 5,7 ГГц

Будущие процессоры Intel и AMD — 24-ядерный Core i9-13900K набрал более 40 тыс., а 16-ядерный Ryzen 9 7950X покорил частоту 5,7 ГГц

Автор утечек OneRaichu поделился в Twitter результатами тестов флагманского процессора Intel Core i9-13900K. При значениях тактовой частоты и настройках питания, установленными по умолчанию, 24-ядерный и 32-поточный чип Raptor Lake набирает 2290 баллов в одноядерном и 35693 в многоядерном тесте Cinebench R23. Потребление энергии без разгона составляет 254 Вт  —  по предварительным сведениям, это предел для процессора в режиме Turbo/PL2.

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Будущие процессоры Intel и AMD — 24-ядерный Core i9-13900K набрал более 40 тыс., а 16-ядерный Ryzen 9 7950X покорил частоту 5,7 ГГц

Без ограничения мощности (уровни PL1/PL2 на 4095,9 В) одноядерная производительность Core i9-13900K не увеличилась. Многоядерный тест показал 40616 баллов, что составляет рост в 13,8% по сравнению с предыдущим результатом. Улучшение произошло в результате увеличения потребления до 345 Вт (на 100 Вт).

Будущие процессоры Intel и AMD — 24-ядерный Core i9-13900K набрал более 40 тыс., а 16-ядерный Ryzen 9 7950X покорил частоту 5,7 ГГц

Таким образом, при почти одинаковом энергопотреблении будущий флагман существенно превосходит по производительности своего предшественника, Intel Core i9-12900K. Прирост составляет 30% при ограничении 250 Вт и 48% со значением 350 Вт. Если сравнивать чип с флагманом AMD Ryzen 9 5950X при тех же ограничениях, прирост равен 48% и 67%, соответственно.

Также процессор Intel Core i9-13900K был проверен ECSM с помощью теста стабильности AIDA64, при этом окно HWiNFO записывало поведение каждого ядра. В результате 2 из 8 доступных ядер Raptor Cove достигали в ходе отдельных промежутков времени частоты 5,8 ГГц. Остальные производительные ядра работали на частоте 5,5 ГГц, а все 16 энергоэффективных ядер стабильно работали на частоте 4,3 ГГц.

В этом тесте использовался 360-мм жидкостный кулер AIO, при этом температура корпуса ЦП достигла 90°C, а потребление энергии возрастало до 314 Вт, что свидетельствует о снятии ограничения мощности.

Будущие процессоры Intel и AMD — 24-ядерный Core i9-13900K набрал более 40 тыс., а 16-ядерный Ryzen 9 7950X покорил частоту 5,7 ГГц

Анонс процессоров Raptor Lake на мероприятии Innovation 28 сентября, но доступны они станут не ранее 17 октября. Цены чипов нового поколения пока неизвестны.

Также, благодаря Expreview и Wccftech стали известны спецификации грядущих флагманов конкурента Intel, процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen4.

Старший чип будущей «красной» линейки, Ryzen 9 7950X, получит 16 ядер и 32 потока обработки данных. Его частота в процессе работы сможет изменяться от 4,5 ГГц до 5,7 ГГц в режиме Boost, с ростом энергопотребления от 170 Вт до 230 Вт.

Частота 12-ядерного Ryzen 9 7900X будет меняться от 4,5 ГГц до 5,7 ГГц при потреблении мощности 170 Вт.

Новый Ryzen 7 7700X с 8 ядрами и 16 потоками разгонится до 5,4 ГГц (с базовой частоты 4,5 ГГц) без изменения TDP (по умолчанию 105 Вт).

Наконец, Ryzen 5 7600X сможет покорить до 5,3 ГГц при тех же 105 Вт.

Презентация процессоров AMD состоится 29 августа, а доступность их в продаже ожидается с 15 сентября.

Напомним, в начале этого месяца AMD вновь обошла по капитализации Intel.

Источник: VideoCardz


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