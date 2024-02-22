Будущий кастомный чип для Microsoft будет производить Intel

Относительно новое подразделение Intel Foundry получило важный заказ от крупной компании, а именно Microsoft. Генеральный директор Сатья Наделла объявил, что его компания будет использовать новейший технологический процесс Intel 18A (1,8 нм) для будущей собственной разработки микросхем. Но учитывая дорожную карту технологического процесса Intel, это означает, что мы, скорее всего, не увидим новый чип Microsoft до 2025 года.

Хотя ни одна из компаний не раскрыла природу упомянутого кремния, Microsoft представила свои собственные серверные чипы Azure Maia AI Accelerator и Azure Cobalt 100 CPU в ноябре прошлого года, с ожидаемым развертыванием где-то в начале этого года. Cobalt 100 базируется на архитектуре Arm, и так случилось, что Intel оптимизировала свой 18A техпроцесс для дизайна Arm с апреля прошлого года (позже она даже стала инвестором Arm), поэтому есть большая вероятность, что это сотрудничество может привести к созданию процессора Cobalt следующего поколения, передает Engadget.

В дополнение к обычному повышению эффективности при уменьшении размера узла, Intel 18A также предлагает «первое в индустрии решение для питания сзади», которое отделяет слой соединения питания от слоя соединения данных в верхней части и перемещает первый под кремниевую подложку. Это позволяет улучшить регулирование напряжения и уменьшить сопротивление, что обеспечивает более быструю логику и ниже энергопотребление, особенно при 3D-стекировании.

Во время телефонного звонка по поводу финансовых результатов за 4-й квартал генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подтвердил, ожидания, что «18A достигнет производственной готовности во второй половине 24-го года». Учитывая, что собственные процессоры Intel на базе 18А — Clearwater Forest для серверов и Panther Lake для клиентов — не появятся до 2025 года, скорее всего, это также будет временной промежуток для чипа Microsoft.

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