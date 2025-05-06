Новости Игры 06.05.2025 в 12:11 comment views icon

Ремастер Oblivion за неделю стал третьей самой продаваемой игрой 2025 года

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Ремастер Oblivion за неделю стал третьей самой продаваемой игрой 2025 года

По итогам первой недели релиза The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered стала самой популярной игрой 2025 года.

За одну неделю на рынке ремастер почти 20-летней игры уже вышел на третье место среди всех игр 2025 года по объемам продаж в долларах. В США выше только Monster Hunter Wilds и Assassin’s Creed Shadows, пишет аналитик Circana Мэт Пискателла.

Речь идет именно о продажах — подписчики Game Pass в статистику не входят. А это важно: Oblivion Remastered сразу появилась в библиотеке Xbox Game Pass на ПК и консолях, поэтому многие игроки вообще не покупали игру отдельно. Вместе с тем она доступна в «облаке» GeForce NOW. Но значительный объем продаж пришелся на PlayStation, где игра попала в топ загрузок в апреле как в Северной Америке, так и в Европе. Как мы видим, то цифры говорят сами за себя. Bethesda заявила, что менее чем за неделю после релиза в игру сыграли более 4 миллионов человек.

По данным Steam, Oblivion Remastered стала игрой с наибольшим количеством активных пользователей в США за неделю, завершившуюся 26 апреля. На Xbox она заняла четвертое место, а на PlayStation — пятнадцатое.

Ремастер Oblivion за тиждень став третьою найбільш продаваною грою 2025 року
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

И все это учитывая, что игру почти не рекламировали. Официально анонс произошел фактически в день релиза, хотя несколько утечек были за несколько дней до того. Сейчас в Steam проект стабильно держится в топе бестселлеров, а пиковый онлайн в будний день превышает 87 000 игроков.

Полный месячный отчет от Circana выйдет 21 мая, а за май — 18 июня. Но уже сейчас очевидно: Oblivion Remastered — один из самых громких релизов года. Успеху не помешала пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33, которая вышла одновременно с Oblivion Remastered. Игра все равно продалась тиражом более миллиона копий и также доступна в Game Pass. Сам издатель признавался, что им удалось не повлияли негативно друг на друга.

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Источник: Game Spot

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