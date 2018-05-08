Build 2018: Microsoft готова отдавать разработчикам приложений до 95% дохода от продаж через свой магазин

На конференции Build 2018 компания Microsoft заявила о планах повысить выплаты для разработчиков программ (на игры это, к сожалению, не распространяется) для платформы Windows. На данный момент в Microsoft Store действует система, при которой разработчик получает 70% дохода от продаж платного приложения и 85%, если программа распространяется по подписке. Теперь в компании собираются повысить разработчикам выплаты до 95% дохода, если покупка в Microsoft Store произошла при переходе через внешнюю ссылку, и до 85% в случае, когда пользователь находит программу в самом магазине, например если она попадает в тематическую подборку, или через любой другой сервис Microsoft. Эти же правила действуют и при оплате покупок внутри приложений.

В Microsoft считают, что новые условия монетизации позволят разработчикам зарабатывать больше, так как компания будет взимать дополнительную плату только в том случае, когда сама будет приводить покупателя к разработчику. При этом структура дополнительной оплаты будет подробно расписана в пересмотре Соглашения о разработке приложений, которое выйдет в конце этого года.

В целом, в Microsoft обещают, что новые правила монетизации будут работать для Microsoft Store, Windows Mixed Reality, Windows Phone и Surface Hub. Это касается также приложений, которые были разработаны для прошлых платформ компании — Windows 8.x и Windows Phone 8.x.

Напомним, что на данный момент Apple и Google отдают разработчикам 70% дохода от продаж приложений через свои магазины.

Источник: Windows Blog